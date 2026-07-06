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  4. Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 08:41 |
1301
0

Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину

Мурат Озкютюкчу покинул «Коньяспор» и присоединился к штабу Арды Турана

06 июля 2026, 08:41 |
1301
0
Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Мурат Озкютюкчу
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Бывший ассистент главного тренера турецкого «Коньяспора» Мурат Озкютюкчу принял приглашение донецкого «Шахтера». Эту информацию подтвердил портал Transfermarkt.

Нынешний наставник «горняков» Арда Туран был лично заинтересован в услугах 37-летнего специалиста, который всю карьеру провел в чемпионате Турции.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год, но конкретные обязательства Озкютюкчу в украинской команде на данный момент не сообщаются. Тренер присоединился к команде на сборах, после которых приедет в Украину.

Мурат работал в тренерском штабе «Аланьяспора», «Кайсериспора», «Башакшехира» и «Коняспора». Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне украинской Премьер-лиги или наставником в Первой и Второй лигах.

Донецкий клуб продолжает подготовку к новому сезону и старту в основном раунде Лиги чемпионов – по итогам прошлого сезона «горняки» стали обладателями золотых наград элитного дивизиона.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Арда Туран назначение тренера
Николай Тытюк Источник: Transfermarkt
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