Шахтер пригласил турецкого тренера, который согласился приехать в Украину

Бывший ассистент главного тренера турецкого «Коньяспора» Мурат Озкютюкчу принял приглашение донецкого «Шахтера». Эту информацию подтвердил портал Transfermarkt.

Нынешний наставник «горняков» Арда Туран был лично заинтересован в услугах 37-летнего специалиста, который всю карьеру провел в чемпионате Турции.

Стороны договорились о сотрудничестве на один год, но конкретные обязательства Озкютюкчу в украинской команде на данный момент не сообщаются. Тренер присоединился к команде на сборах, после которых приедет в Украину.

Мурат работал в тренерском штабе «Аланьяспора», «Кайсериспора», «Башакшехира» и «Коняспора». Имеет тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет работать помощником главного тренера на уровне украинской Премьер-лиги или наставником в Первой и Второй лигах.

Донецкий клуб продолжает подготовку к новому сезону и старту в основном раунде Лиги чемпионов – по итогам прошлого сезона «горняки» стали обладателями золотых наград элитного дивизиона.