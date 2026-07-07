Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба

Украинский форвард Назарий Русин рассказал о своем переходе во львовские «Карпаты» и прекращении сотрудничества с английским «Сандерлендом», которому принадлежал контракт футболиста:

– Вы поехали в «Сандерленд» после довольно сильного периода в «Заре», но там не удалось закрепиться. По вашему мнению, почему не вышло?

– Там было много факторов. В луганском клубе я играл на позиции вингера, а в «Сандерленде» начал действовать «девяткой». Кроме того, за год в команде сменились четыре тренера.

Нынешний наставник Режис Ле Бри просто не видел для меня места в составе. Ничего страшного в этом нет – это футбол. Сегодня ты не подходишь одному тренеру, а завтра – становишься ключевым игроком для другого.

Было тяжело. Я приехал, не знал языка, но все равно хотел попробовать себя в Англии. Можно было остаться в Украине и иметь, скажем, лучшие условия контракта. Однако для меня было важно принять этот вызов», – рассказал Русин.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.