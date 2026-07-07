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Англия
07 июля 2026, 13:39 |
1507
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Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба

Назарий Русин рассказал, почему не удалось закрепится в составе «Сандерленда»

07 июля 2026, 13:39 |
1507
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Украинский форвард оказался не нужен главному тренеру английского клуба
ФК Карпаты Львов. Назарий Русин
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Украинский форвард Назарий Русин рассказал о своем переходе во львовские «Карпаты» и прекращении сотрудничества с английским «Сандерлендом», которому принадлежал контракт футболиста:

– Вы поехали в «Сандерленд» после довольно сильного периода в «Заре», но там не удалось закрепиться. По вашему мнению, почему не вышло?

– Там было много факторов. В луганском клубе я играл на позиции вингера, а в «Сандерленде» начал действовать «девяткой». Кроме того, за год в команде сменились четыре тренера.

Нынешний наставник Режис Ле Бри просто не видел для меня места в составе. Ничего страшного в этом нет – это футбол. Сегодня ты не подходишь одному тренеру, а завтра – становишься ключевым игроком для другого.

Было тяжело. Я приехал, не знал языка, но все равно хотел попробовать себя в Англии. Можно было остаться в Украине и иметь, скажем, лучшие условия контракта. Однако для меня было важно принять этот вызов», – рассказал Русин.

Форвард провел 32 матча в составе английского клуба, в которых забил два гола и отдал один ассист. В двух последних сезонах 27-летний нападающий выступал на правах аренды в Хорватии и Польше.

В составе «Арки» Гдыня украинец провел 25 игр и записал на свой счет четыре результативных удара. Трансферная стоимость Русина составляет 600 тысяч евро.

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Назарий Русин Карпаты Львов Сандерленд Режис Ле Бри трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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