Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону

27-летний нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес, который в настоящее время выступает на правах аренды за венесуэльский «Карабабо», может перейти в чемпионат Колумбии.

Сообщается, что игроком активно интересуется 15-кратный чемпион Колумбии «Америка де Кали». Его характеристики идеально соответствуют стилю игры команды. Отмечается, что украинский клуб готов согласиться на переход Рамиреса при условии, что колумбийцы компенсируют досрочное расторжение аренды игрока. От представителей венесуэльца также поступил положительный сигнал. Нападающий не против сменить команду.

Рамирес перешёл в «Динамо» в 2021 году за 1,75 млн евро. В составе «бело-синих» он провёл в общей сложности 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Срок его контракта с киевским клубом истекает в декабре текущего года.