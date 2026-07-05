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Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:41 |
2475
0

Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону

Эрик Рамирес может продолжить карьеру в Колумбии

05 июля 2026, 19:41 |
2475
0
Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Рамирес
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27-летний нападающий киевского «Динамо» Эрик Рамирес, который в настоящее время выступает на правах аренды за венесуэльский «Карабабо», может перейти в чемпионат Колумбии.

Сообщается, что игроком активно интересуется 15-кратный чемпион Колумбии «Америка де Кали». Его характеристики идеально соответствуют стилю игры команды. Отмечается, что украинский клуб готов согласиться на переход Рамиреса при условии, что колумбийцы компенсируют досрочное расторжение аренды игрока. От представителей венесуэльца также поступил положительный сигнал. Нападающий не против сменить команду.

Рамирес перешёл в «Динамо» в 2021 году за 1,75 млн евро. В составе «бело-синих» он провёл в общей сложности 20 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Срок его контракта с киевским клубом истекает в декабре текущего года.

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Эрик Рамирес Америка де Кали чемпионат Колумбии по футболу чемпионат Венесуэлы по футболу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник
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