Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Лучшей команды, чем эта, я не видел»
Чемпионат мира
13 июля 2026, 01:32 |
280
1

Йожеф САБО: «Лучшей команды, чем эта, я не видел»

Известный тренер похвалил сборную Франции

13 июля 2026, 01:32 |
280
1 Comments
Йожеф САБО: «Лучшей команды, чем эта, я не видел»
УАФ. Йожеф Сабо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо положительно оценил игру сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2026 года.

«С первого матча чемпионата мира лучшей команды, чем Франция, я пока не видел. У них два равноценных состава, защита классная, а атака ещё лучше. Да, я ставлю на победу Франции на этом чемпионате мира», — сказал Йожеф Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.

По теме:
«Это футбольный матч. И точка». Скалони – о принципиальности игры с Англией
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал спорные эпизоды в четвертьфиналах ЧМ
ЯКИН: «Мы играли против 70 тысяч аргентинских болельщиков, арбитра и VAR»
Йожеф Сабо сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
MMA | 12 июля 2026, 06:51 10
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту
Конор Макгрегор потерпел болезненное поражение от Холлоуэя за одну минуту

Именитый ирландец, который пять лет не выходил в октагон, не смог продолжить бой из-за травмы

Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Футбол | 12 июля 2026, 07:20 0
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов
Аргентина – Швейцария – 3:1 (д.в.) Драма в 1/4 финала ЧМ-2026. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала чемпионата мира 2026

Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Волейбол | 12.07.2026, 18:15
Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Историческое достижение на фоне агрессивной критики
Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим
Футбол | 13.07.2026, 00:32
Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим
Бывший футболист Динамо, избивший Милевского, определился с будущим
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Футбол | 12.07.2026, 08:12
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Пономаренко выбрал себе новый клуб. Трансфер за 25 миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну не знаю… бачив я як цю кращу команду і кращий захист в першому таймі на х.ю вертів Сенегал.
Правда в другому таймі Сенегал здав сильно.
Ответить
0
Популярные новости
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
В Раде отреагировали на решение Усика стать президентом Украины
11.07.2026, 08:20 55
Бокс
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
Трэш. Гассиев и Кадиру определили обладателя титула, который освободил Усик
11.07.2026, 23:22 9
Бокс
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
Норвегия – Англия – 1:2. Триллер в Хьюстоне. Видео голов и обзор матча
12.07.2026, 03:31
Футбол
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
Александр Зинченко принял решение о своем будущем
12.07.2026, 08:44 17
Футбол
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
Бывший футболист Динамо и сборной Украины завершил карьеру в 30 лет
12.07.2026, 07:44 51
Футбол
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
Новости для Лунина. Спортивный врач оценил травму Куртуа на чемпионате мира
11.07.2026, 09:47 10
Футбол
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
Известная украинская спортсменка подло предала Украину и уехала в россию
11.07.2026, 07:25 81
Биатлон
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
В УЕФА приняли решение на случай, если ФИФА вернет россию в футбол
11.07.2026, 08:42 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем