Йожеф САБО: «Лучшей команды, чем эта, я не видел»

Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо положительно оценил игру сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2026 года.

«С первого матча чемпионата мира лучшей команды, чем Франция, я пока не видел. У них два равноценных состава, защита классная, а атака ещё лучше. Да, я ставлю на победу Франции на этом чемпионате мира», — сказал Йожеф Сабо.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.