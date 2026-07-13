Йожеф САБО: «Лучшей команды, чем эта, я не видел»
Известный тренер похвалил сборную Франции
Известный в прошлом украинский тренер и футболист Йожеф Сабо положительно оценил игру сборной Франции по футболу на чемпионате мира 2026 года.
«С первого матча чемпионата мира лучшей команды, чем Франция, я пока не видел. У них два равноценных состава, защита классная, а атака ещё лучше. Да, я ставлю на победу Франции на этом чемпионате мира», — сказал Йожеф Сабо.
Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал о своей жизни во время войны и объяснил, почему не планирует покидать столицу.
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