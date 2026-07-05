ТУРАН: «Я не буду общаться с тем, кто говорит, что Роналду лучше Месси»

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался по поводу популярного сравнения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

По мнению турецкого специалиста, здесь нет повода для дискуссии. Он считает, что люди, которые об этом спорят, не разбираются в футболе.

«Для меня не существует спора «Месси – Роналду». Если кто-то скажет, что Роналду лучше Месси, я не буду говорить с этим человеком о футболе. Конечно, я уважал бы того, кто скажет: «Я больше люблю Криштиану», это другое дело», – сказал он.

Туран играл за «Барселону» вместе с Месси с 2015 по 2018 год.