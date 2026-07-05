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05 июля 2026, 17:54 | Обновлено 05 июля 2026, 17:55
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ТУРАН: «Я не буду общаться с тем, кто говорит, что Роналду лучше Месси»

Арда не видит здесь повода для дискуссии

05 июля 2026, 17:54 | Обновлено 05 июля 2026, 17:55
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ТУРАН: «Я не буду общаться с тем, кто говорит, что Роналду лучше Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран
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Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высказался по поводу популярного сравнения аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

По мнению турецкого специалиста, здесь нет повода для дискуссии. Он считает, что люди, которые об этом спорят, не разбираются в футболе.

«Для меня не существует спора «Месси – Роналду». Если кто-то скажет, что Роналду лучше Месси, я не буду говорить с этим человеком о футболе. Конечно, я уважал бы того, кто скажет: «Я больше люблю Криштиану», это другое дело», – сказал он.

Туран играл за «Барселону» вместе с Месси с 2015 по 2018 год.

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Арда Туран Криштиану Роналду Лионель Месси
Андрей Плыгун Источник: The Touchline
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