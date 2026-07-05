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Чемпионат мира
05 июля 2026, 17:45 | Обновлено 05 июля 2026, 17:58
508
0

«Начинайте прощаться». Сестра Роналду предупредила поклонников футболиста

Криштиану находится в одном шаге от завершения международной карьеры

05 июля 2026, 17:45 | Обновлено 05 июля 2026, 17:58
508
0
«Начинайте прощаться». Сестра Роналду предупредила поклонников футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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41-летний лидер сборной Португалии Криштиану Роналду близок к завершению международной карьеры.

Сестра футболиста Катя Авейру сообщила, что легендарный португалец склоняется к тому, чтобы завершить выступления в составе национальной команды после ЧМ-2026.

«Судя по информации, которой я располагаю, вы можете уже прощаться с Роналду. Возможно, не сегодня, но я считаю, что это его прощание. Я имею в виду национальную сборную. По данным надёжного источника, этот чемпионат мира – его «последний танец». Наслаждайтесь этим, пока это продолжается. Это скоро закончится», – сообщила она.

Авейру уверена, что в будущем мало кто сможет сравниться с Роналду. По её мнению, наследие футболиста уникально и непоколебимо.

«Умным людям, которые любят футбол, должен нравиться Роналду. Тем, кому не нравится Роналду, не нравится футбол. Именно они многое теряют», – резюмировала сестра Криштиану.

В 1/8 финала ЧМ-2026 сборная Португалии встретится с Испанией. Матч состоится в понедельник, 6 июля. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Катя Авейру
Андрей Плыгун Источник: Sport.es
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