КРООС: «Сборную Германии от победы на ЧМ отделяют световые годы»
Легенда «бундестим» раскритиковал команду
Поражение Германии от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026 стало одной из самых больших неожиданностей турнира. Команда Юлиана Нагельсманна, считавшаяся одним из явных фаворитов на победу, не выдержала конкуренции с откровенно посредственной сборной.
Бывший игрок «маншафта» Тони Кроос не сдерживал эмоций из-за позорного вылета Германии с мундиаля. Ранее он заявил, что причиной неудач сборной является отсутствие в её составе «ни одного игрока мирового класса». Именно такие личности, по его мнению, решают исход важных матчей.
Теперь Кроос дополнительно обвинил игроков «Бундестима» в отсутствии характера. По его мнению, немецкие футболисты откровенно недооценили соперника и были уверены, что обыграют его только потому, что представляют Германию.
«Сейчас Германию от победы на чемпионате мира отделяют световые годы. На международной арене мы – вторая категория. Мы играем в хороший футбол на турнирах, но нам всегда чего-то не хватает», – подчеркнул он.
Кроос объясняет, что когда он был частью немецкой сборной и они добивались успехов на таких турнирах, всегда было ощущение, что немцы могут выйти на более высокий уровень в любой момент. Нынешняя же команда уже не способна на это.
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