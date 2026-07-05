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  4. КРООС: «Сборную Германии от победы на ЧМ отделяют световые годы»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 17:12 |
664
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КРООС: «Сборную Германии от победы на ЧМ отделяют световые годы»

Легенда «бундестим» раскритиковал команду

05 июля 2026, 17:12 |
664
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КРООС: «Сборную Германии от победы на ЧМ отделяют световые годы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос
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Поражение Германии от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026 стало одной из самых больших неожиданностей турнира. Команда Юлиана Нагельсманна, считавшаяся одним из явных фаворитов на победу, не выдержала конкуренции с откровенно посредственной сборной.

Бывший игрок «маншафта» Тони Кроос не сдерживал эмоций из-за позорного вылета Германии с мундиаля. Ранее он заявил, что причиной неудач сборной является отсутствие в её составе «ни одного игрока мирового класса». Именно такие личности, по его мнению, решают исход важных матчей.

Теперь Кроос дополнительно обвинил игроков «Бундестима» в отсутствии характера. По его мнению, немецкие футболисты откровенно недооценили соперника и были уверены, что обыграют его только потому, что представляют Германию.

«Сейчас Германию от победы на чемпионате мира отделяют световые годы. На международной арене мы – вторая категория. Мы играем в хороший футбол на турнирах, но нам всегда чего-то не хватает», – подчеркнул он.

Кроос объясняет, что когда он был частью немецкой сборной и они добивались успехов на таких турнирах, всегда было ощущение, что немцы могут выйти на более высокий уровень в любой момент. Нынешняя же команда уже не способна на это.

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Тони Кроос сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Плыгун Источник
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Світловий рік - це відстань (яку долає промінь світла зі швидкістю 300 000 км/сек упродовж року), а не проміжок часу...
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