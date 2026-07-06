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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 09:37 | Обновлено 06 июля 2026, 09:54
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0

Защитник, который нужен Динамо и Костюку, определился со своим будущим

Защитник сборной Косово Люмбард Деллова договорился о сотрудничестве с турецким «Амедспором»

06 июля 2026, 09:37 | Обновлено 06 июля 2026, 09:54
1115
0
Защитник, который нужен Динамо и Костюку, определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова
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Защитник болгарского ЦСКА и сборной Косово Люмбард Деллова решил отказаться от перехода в киевское «Динамо» и продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации портала gol.bg, 27-летний футболист договорился о сотрудничестве с турецким «Амедспором». Стороны успешно обговорили все детали будущего трансфера и в ближайшее время сделают официальное объявление.

В услугах Делловы было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало подписать легионера во время зимнего трансферного окна за один миллион евро, однако игрока перехватили.

В течении своей карьеры Люмбард защищал цвета косовских «Лирии», «Приштины» и «Балкани», играл за «Слован» из Любляны и хорватский «Хайдук».

С апреля 2024 года выступает за ЦСКА, в составе которого провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 1,5 миллиона евро.

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Николай Тытюк Источник: Gol.bg
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