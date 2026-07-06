Защитник, который нужен Динамо и Костюку, определился со своим будущим

Защитник болгарского ЦСКА и сборной Косово Люмбард Деллова решил отказаться от перехода в киевское «Динамо» и продолжить карьеру в чемпионате Турции.

По информации портала gol.bg, 27-летний футболист договорился о сотрудничестве с турецким «Амедспором». Стороны успешно обговорили все детали будущего трансфера и в ближайшее время сделают официальное объявление.

В услугах Делловы было заинтересовано киевское «Динамо», которое планировало подписать легионера во время зимнего трансферного окна за один миллион евро, однако игрока перехватили.

В течении своей карьеры Люмбард защищал цвета косовских «Лирии», «Приштины» и «Балкани», играл за «Слован» из Любляны и хорватский «Хайдук».

С апреля 2024 года выступает за ЦСКА, в составе которого провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 1,5 миллиона евро.