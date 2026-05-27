ВИДЕО. Как играет защитник ЦСКА, на которого нацелились Динамо и Костюк

27 мая 2026, 19:39
Люмбард Деллова может покинуть Болгарию и продолжить карьеру в составе киевского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова

Защитник болгарского ЦСКА и сборной Косово Люмбард Деллова может перебраться в чемпионат Украины во время летнего трансферного окна.

В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы киевское «Динамо» и главный тренер Игорь Костюк, который ищет усиление перед стартом в Лиге Европы.

Болгарский клуб готов провести переговоры о трансфере Делловы, но ждет окончательного ответа от игрока, который пока не определился, готов ли он играть в Украине.

В течении своей карьеры Люмбард защищал цвета косовских «Лирии», «Приштины» и «Балкани», играл за «Слован» из Любляны и хорватский «Хайдук».

С апреля 2024 года выступает за ЦСКА, в составе которого провел 69 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость защитника составляет 1,5 миллиона евро.

