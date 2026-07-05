Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира
Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на мировых первенствах
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил юбилейный, 150-й гол сборной Франции на чемпионатах мира.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
Таким образом, Франция стала четвертой сборной в истории мундиалей со 150+ забитыми мячами.
Больше французов на мировых первенствах забивали только Бразилия (246), Германия (243) и Аргентина (163).
Топ-10 сборных с самым суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира
- 246 – Бразилия
- 243 – Германия/ФРГ
- 163 – Аргентина
- 150 – Франция
- 128 – Италия
- 116 – Испания
- 112 – Англия
- 107 – Нидерланды
- 92 – Уругвай
- 87 – Швеция
150 - Ils ont marqué 150 buts en Coupe du Monde :— OptaJean (@OptaJean) July 4, 2026
🇧🇷 Brésil (246)
🇩🇪 Allemagne (243)
🇦🇷 Argentine (163)
🇫🇷 France (150)
Carré. https://t.co/dM12BI6MQ4
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