Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира
Чемпионат мира
05 июля 2026, 11:24 |
99
0

Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира

Вспомним топ-10 сборных с наибольшим количеством забитых мячей на мировых первенствах

05 июля 2026, 11:24 |
99
0
Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил юбилейный, 150-й гол сборной Франции на чемпионатах мира.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

Таким образом, Франция стала четвертой сборной в истории мундиалей со 150+ забитыми мячами.

Больше французов на мировых первенствах забивали только Бразилия (246), Германия (243) и Аргентина (163).

Топ-10 сборных с самым суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира

  • 246 – Бразилия
  • 243 – Германия/ФРГ
  • 163 – Аргентина
  • 150 – Франция
  • 128 – Италия
  • 116 – Испания
  • 112 – Англия
  • 107 – Нидерланды
  • 92 – Уругвай
  • 87 – Швеция
По теме:
Сергей НАГОРНЯК: «На чемпионате мира жду сюрпризов от двух сборных»
Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы
чемпионат мира по футболу сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу статистика Килиан Мбаппе ЧМ-2026 по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КЛИЧКО о переезде в США: «Это большой шаг для нас»
Баскетбол | 04 июля 2026, 11:15 1
КЛИЧКО о переезде в США: «Это большой шаг для нас»
КЛИЧКО о переезде в США: «Это большой шаг для нас»

Украинский центровой следующий сезон проведет в NCAA

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 15
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»
Футбол | 05.07.2026, 10:23
Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»
Йожеф САБО: «Не верю в успех этой сборной на ЧМ-2026»
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Бокс | 05.07.2026, 08:55
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05.07.2026, 06:25
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
04.07.2026, 06:22 15
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем