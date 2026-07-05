Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере

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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 63-й гол за национальную сборную Франции.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

Эти 63 гола Мбаппе забивал в ворота 31 сборной.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (63 гола)