Чемпионат мира05 июля 2026, 11:09 | Обновлено 05 июля 2026, 11:51
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Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Вспомним все сборные, в матчах против которых француз отмечался забитыми мячами
05 июля 2026, 11:09 | Обновлено 05 июля 2026, 11:51
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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 63-й гол за национальную сборную Франции.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
Эти 63 гола Мбаппе забивал в ворота 31 сборной.
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (63 гола)
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия, Швеция
- 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай.
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