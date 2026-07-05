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  4. Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Чемпионат мира
05 июля 2026, 11:09 | Обновлено 05 июля 2026, 11:51
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0

Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере

Вспомним все сборные, в матчах против которых француз отмечался забитыми мячами

05 июля 2026, 11:09 | Обновлено 05 июля 2026, 11:51
95
0
Парагвай стал 31-й сборной, в ворота которой забивал Мбаппе в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил 63-й гол за национальную сборную Франции.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

Эти 63 гола Мбаппе забивал в ворота 31 сборной.

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (63 гола)

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия, Швеция
  • 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания, Сенегал, Ирак
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия, Парагвай.
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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