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  4. Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы
Чемпионат мира
05 июля 2026, 11:02 |
507
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Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы

Вспомним все сборные, в матчах против которых француз отмечался забитыми мячами на главных турнирах

05 июля 2026, 11:02 |
507
0
Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

20 голов Мбаппе стали повторением второго результата среди европейских бомбардиров главных турниров мира и Европы.

Такое же количество забитых мячей имеет в своем активе англичанин Гарри Кейн.

Только один европейский футболист забил больше Мбаппе на ЧМ и ЧЕ – португалец Криштиану Роналду (25).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

  • 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 20 – Гарри Кейн (Англия)
  • 20 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 19 – Мирослав Клозе (Германия)
  • 18 – Герд Мюллер (ФРГ)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (20)

  • ЧМ-2026: Парагвай
  • ЧМ-2026: Швеция (дубль)
  • ЧМ-2026: Ирак (дубль)
  • ЧМ-2026: Сенегал (дубль)
  • ЧЕ-2024: Польша
  • ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)
  • ЧМ-2022: Польша (дубль)
  • ЧМ-2022: Дания (дубль)
  • ЧМ-2022: Австралия
  • ЧМ-2018: Хорватия
  • ЧМ-2018: Аргентина (дубль)
  • ЧМ-2018: Перу
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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