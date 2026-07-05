Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и Европы.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

20 голов Мбаппе стали повторением второго результата среди европейских бомбардиров главных турниров мира и Европы.

Такое же количество забитых мячей имеет в своем активе англичанин Гарри Кейн.

Только один европейский футболист забил больше Мбаппе на ЧМ и ЧЕ – португалец Криштиану Роналду (25).

Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы

25 – Криштиану Роналду (Португалия)

20 – Гарри Кейн (Англия)

20 – Килиан Мбаппе (Франция)

19 – Мирослав Клозе (Германия)

18 – Герд Мюллер (ФРГ)

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (20)

ЧМ-2026: Парагвай

ЧМ-2026: Швеция (дубль)

ЧМ-2026: Ирак (дубль)

ЧМ-2026: Сенегал (дубль)

ЧЕ-2024: Польша

ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)

ЧМ-2022: Польша (дубль)

ЧМ-2022: Дания (дубль)

ЧМ-2022: Австралия

ЧМ-2018: Хорватия

ЧМ-2018: Аргентина (дубль)

ЧМ-2018: Перу