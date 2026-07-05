Мбаппе догнал Кейна по количеству голов на чемпионатах мира и Европы
Вспомним все сборные, в матчах против которых француз отмечался забитыми мячами на главных турнирах
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 20-й гол на чемпионатах мира и Европы.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
20 голов Мбаппе стали повторением второго результата среди европейских бомбардиров главных турниров мира и Европы.
Такое же количество забитых мячей имеет в своем активе англичанин Гарри Кейн.
Только один европейский футболист забил больше Мбаппе на ЧМ и ЧЕ – португалец Криштиану Роналду (25).
Европейские футболисты с наибольшим количеством забитых мячей на чемпионатах мира и чемпионатах Европы
- 25 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 20 – Гарри Кейн (Англия)
- 20 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 19 – Мирослав Клозе (Германия)
- 18 – Герд Мюллер (ФРГ)
Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира и Европы (20)
- ЧМ-2026: Парагвай
- ЧМ-2026: Швеция (дубль)
- ЧМ-2026: Ирак (дубль)
- ЧМ-2026: Сенегал (дубль)
- ЧЕ-2024: Польша
- ЧМ-2022: Аргентина (хет-трик)
- ЧМ-2022: Польша (дубль)
- ЧМ-2022: Дания (дубль)
- ЧМ-2022: Австралия
- ЧМ-2018: Хорватия
- ЧМ-2018: Аргентина (дубль)
- ЧМ-2018: Перу
Joueurs européens ayant inscrit le plus de buts dans un tournoi majeur (Coupe du Monde + EURO) :— Stats Foot (@Statsdufoot) July 4, 2026
25 🇵🇹 Cristiano Ronaldo
20 🏴Harry Kane
20 🇫🇷 Kylian Mbappé
19 🇩🇪 Miroslav Klose
18 🇩🇪 Gerd Müller #PARFRA
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