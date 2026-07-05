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05 июля 2026, 11:05 | Обновлено 05 июля 2026, 11:07
72
0

Харьков (ж) – ПСВ (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля в 13:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Нидерландах

05 июля 2026, 11:05 | Обновлено 05 июля 2026, 11:07
72
0
Харьков (ж) – ПСВ (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Харьков
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Украинские женские клубы проводят контрольные матчи на сборах в межсезонье.

5 июля в 13:00 встречаются Харьков (бывший Металлист 1925) и команда ПСВ из Нидерландов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах.

Женская харьковская команда стала победителем чемпионата Украины 2025/26 и готовится к новому сезону.

В квалификации женской Лиги чемпионов Харьков в Q2 сыграет в мини-турнире в бельгийском Левене. Соперником в полуфинале будет турецкий Фенербахче, а в случае победы в решающем матче – победитель пары Левен (Бельгия) – Бачка-Топола (Сербия).

Харьков (ж) – ПСВ (ж). Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Харьков ПСВ
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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