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05 июля 2026, 11:37 | Обновлено 05 июля 2026, 12:07
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Где смотреть онлайн матч Евро-2026: Украина U-19 – Италия U-19

5 июля в 18:00 состоится матч 3-го тура Евро-2026 U-19

05 июля 2026, 11:37 | Обновлено 05 июля 2026, 12:07
141
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2026: Украина U-19 – Италия U-19
Getty Images/Global Images Ukraine
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Юношеская сборная Украины U-19 продолжает выступление на чемпионате Европы 2026 среди игроков до 19 лет, который проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля.

5 июля в 18:00 команда Дмитрия Михайленко проведет заключительный матч группового этапа Евро-2026 U-19. На стадионе Bangor City Stadium в Бангоре украинцы встретятся со сборной Италии U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На старте турнира сборная Украины обыграла Хорватию (3:1), а затем взяла верх над Сербией (2:1). Италия в первом туре победила Сербию (2:0), после чего сыграла вничью с Хорватией (0:0). В заключительном туре группового этапа 5 июля Украина встретится с Италией, а Хорватия сыграет против Сербии.

По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфинал. Все четыре полуфиналиста автоматически получают путевки на чемпионат мира 2027 U-20. Украинская команда уже гарантировала себе место в полуфинале ЧЕ U-19 и участие в ЧМ U-20.

В полуфинале Евро-2026 U-19 соперником сборной Украины станет Испания, если команда Дмитрия Михайленко уступит Италии, или Германия, если украинцы сумеют избежать поражения.

Сборные, которые займут третьи места в группах (Дания и одна из команд группы B), проведут матч за пятое место. Победитель этой встречи получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф за выход на чемпионат мира 2027 U-20.

Евро-2026 U-19. Уэльс, 28.06–11.07.2026

🔹 Группа A: Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0)

🔹 Группа B: Украина (6 очков), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Где смотреть онлайн матч Евро-2026: Украина U-19 – Италия U-19

Видеотрансляцию матча проводят видеосервис MEGOGO и Суспільне

Украина U-19 – Италия U-19
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Трансляция матча В эфире

📺 Видеотрансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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