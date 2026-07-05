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Чемпионат мира
05 июля 2026, 09:54 | Обновлено 05 июля 2026, 10:11
288
0

Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»

Густаво Альфаро похвалил своих подопечных

05 июля 2026, 09:54 | Обновлено 05 июля 2026, 10:11
288
0
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Альфаро
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Главный тренер национальной сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился эмоциями после поражения своей команды от Франции (1:0) в 1/8 финала Мундиаля.

«Мы сражались, как львы. Франция затруднилась найти ответ, и для победы им понадобились индивидуальное мастерство и пенальти, назначенный ВАР.

Мы очень усердно работали, чтобы добиться другого результата. Но я понимаю, что мы приехали сюда, чтобы бороться. И мы сражались.

Нам понадобилось 16 лет, чтобы снова попасть на ЧМ, – при этом Килиан Мбаппе выиграл его с первой попытки, второй раз дошел до финала, а теперь борется за звание лучшего бомбардира», – сказал тренер.

Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.

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Густаво Альфаро ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: France24
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