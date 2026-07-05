Звезда сборной Франции: «Мы показали, что готовы к войне»

Вингер национальной сборной Франции Райан Шерки раскритиковал национальную сборную Парагвая после матча 1/8 финала ЧМ-2026 за грязную игру

«Я не знал, что Парагвай может сделать 30 фолов, не получив ни одной желтой карты. Сегодня мы показали тем, кто хочет вступить с нами в войну, что мы тоже готовы к войне», – сказал Шерки.

Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.