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  4. Звезда сборной Франции: «Мы показали, что готовы к войне»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 08:52 |
227
0

Звезда сборной Франции: «Мы показали, что готовы к войне»

Райан Шерки отреагировал на грязную игру национальной сборной Парагвая

05 июля 2026, 08:52 |
227
0
Звезда сборной Франции: «Мы показали, что готовы к войне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки
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Вингер национальной сборной Франции Райан Шерки раскритиковал национальную сборную Парагвая после матча 1/8 финала ЧМ-2026 за грязную игру

«Я не знал, что Парагвай может сделать 30 фолов, не получив ни одной желтой карты. Сегодня мы показали тем, кто хочет вступить с нами в войну, что мы тоже готовы к войне», – сказал Шерки.

Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.

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Райан Шерки сборная Франции по футболу сборная Парагвая по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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