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  4. Марта Костюк – Эмма Наварро. Первый R4 на Уимблдоне. Видеообзор матча
Уимблдон
05 июля 2026, 08:33 |
123
0

Марта Костюк – Эмма Наварро. Первый R4 на Уимблдоне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2026

05 июля 2026, 08:33 |
123
0
Марта Костюк – Эмма Наварро. Первый R4 на Уимблдоне. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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4 июля украинка Марта Костюк переиграла Эмму Наварро в матче 1/16 финала Уимблдона-2026.

Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:0 за 1 час и 44 минуты.

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Марта впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира.

Следующей соперницей Костюк будет Эшлин Крюгер.

🏆 Уимблдон-2026. 1/16 финала

Эмма Наварро (США) [23] – Марта Костюк (Украина) [12] – 2:6, 6:4, 1:6

Видеообзор матча

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Марта Костюк Эмма Наварро Уимблдон-2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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