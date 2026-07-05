Уимблдон05 июля 2026, 08:33 |
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Марта Костюк – Эмма Наварро. Первый R4 на Уимблдоне. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2026
05 июля 2026, 08:33 |
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🏆 Уимблдон-2026. 1/16 финала
4 июля украинка Марта Костюк переиграла Эмму Наварро в матче 1/16 финала Уимблдона-2026.
Костюк одержала победу в трех сетах со счетом 6:2, 4:6, 6:0 за 1 час и 44 минуты.
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Марта впервые в карьере вышла в четвертый раунд Уимблдонского турнира.
Следующей соперницей Костюк будет Эшлин Крюгер.
🏆 Уимблдон-2026. 1/16 финала
Эмма Наварро (США) [23] – Марта Костюк (Украина) [12] – 2:6, 6:4, 1:6
Видеообзор матча
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