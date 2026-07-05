Не просто понты? Почему Роналду, Неймар и Райс постоянно подтягивают шорты

Во время матчей болельщики часто замечают одну любопытную деталь: футболисты подтягивают или подворачивают шорты, оголяя бедра. Так делали Криштиану Роналду, Неймар, Деклан Райс, Джек Грилиш и многие другие игроки.

The Athletic разобрался, почему футболисты это делают. Одной универсальной причины нет – все зависит от конкретного игрока и ситуации.

Во время матча Англии против Ганы на чемпионате мира Деклан Райс перед подачей углового подвернул обе штанины шорт, после чего болельщики начали шутить и строить теории: не является ли это сигналом партнерам о типе подачи.

В футболе действительно могут существовать определенные жесты и подсказки во время стандартов, но эксперты называют это лишь одной из возможных причин. Чаще все намного проще.

Спортивный психолог Мартин Тернер объясняет, что такие действия могут быть частью личного ритуала. Перед штрафным, пенальти или угловым футболист выполняет знакомое движение, которое помогает собраться, снизить напряжение и почувствовать контроль над ситуацией.

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Есть и функциональный момент. Некоторые игроки хотят чувствовать себя свободнее во время бега, ударов или резких движений. Именно поэтому футболисты могут выбирать более короткие шорты или подворачивать их уже во время игры. В прошлом Джо Коул даже просил шорты меньшего размера, чтобы соперникам было сложнее за них схватиться.

Еще одна причина – жара. На нынешнем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике футболисты часто играют при высоких температурах, поэтому лишний контакт ткани с кожей может создавать дискомфорт.

Не стоит забывать и об имидже. Для таких игроков, как Криштиану Роналду, внешний вид и уверенность в себе всегда были частью игры. Подтянутые шорты, демонстрация мышц и сильная поза перед стандартом могут психологически помогать футболисту чувствовать себя мощнее.

Интересно, что правила FIFA детально описывают требования к форме, но не устанавливают четкой максимальной или минимальной длины шорт. Поэтому у футболистов остается пространство для собственных привычек – кто-то подтягивает шорты ради комфорта, кто-то из-за ритуала, а кто-то просто потому, что так лучше выглядит в кадре.