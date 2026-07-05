Франция не забила Парагваю в первом тайме матча ЧМ-2026. На Мбаппе «давят»
После первого тайма поединка 1/8 финала мундиаля счет 0:0
Сборная Франции не сумела забить в ворота Парагвая в первом тайме матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.
После первой 45-минутки счет 0:0. Французы контролируют ход поединка, но опасных моментов фактически так и не создали.
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В центре внимания – звездный Килиан Мбаппе. Парагвайцы дважды пытались вывести Мбаппе на эмоции.
На 33-й минуте Адрес Кубас нарушил правила против Килиана и толкнул француза. Мбаппе это не понравилось и уже после свистка от арбитра он толкнул Кубаса в ответ. Игроки обеих команд завелись и на поле произошла небольшая стычка, которая завершилась без желтых карточек.
На 38-й минуте Мбаппе отдал передачу на Усмана Дембеле на фланг, бежал в штрафную и в этот момент Матиас Галарса ударил Килиана по руке. Судья никак не отреагировал, хотя Мбаппе корчился от боли, лежа на газоне.
На 40-й минуте Мбаппе также просил пенальти после навеса с углового, когда Хуан Касарес придерживал его, но лишь одной рукой, в итоге отпустив форварда.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Парагвай – Франция – 0:0 (матч продолжается)
Фото с матча
Статистика первого тайма
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