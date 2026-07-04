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Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:37 |
227
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Тренер сборной Канады: «Мы определенно сыграли лучше Марокко»

Джесси Марш уверен, его команда сыграла отлично

04 июля 2026, 23:37 |
227
2 Comments
Тренер сборной Канады: «Мы определенно сыграли лучше Марокко»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Марш
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Главный тренер сборной Канады Джесси Марш доволен игрой своей команды против Марокко (0:3) в 1/8 финала чемпионата мира.

«Кто сегодня лучше играл? Определенно, мы, а не Марокко. Соперник создал на пару моментов больше, но дело было не в повышении интенсивности. Просто у него немного больше качества в завершающей стадии атаки, а нам немного не хватало умения создавать моменты, когда это было необходимо.

Но с точки зрения плана на матч, идеи того, как мы хотим играть в футбол, и идеи того, что группа парней верит в себя, стремится к победе и бросает вызов топ-команде, которая не проигрывала уже, я даже не знаю, как долго, доводя ее до предела, мы были намного лучше в первом тайме и даже в начале второго. Был один момент, который сделал счет 0:1…»

Следующий соперником сборной Марокко будет победитель поединка Парагвай – Франция.

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Джесси Марш сборная Канады по футболу сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: ФИФА
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Комментарии 2
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Лісоруби канадські
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Як можна краще грати коли в ворота жоден з гравців не може поасти і моментів тих не багато.
Що він видумує
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0
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