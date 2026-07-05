Владимир ШЕЛЕПИНСКИЙ: «Перед нами самые высокие цели»

Полузащитник львовского «Руха» Владимир Шелепинский прокомментировал возвращение команды из отпуска:

«Все отлично отдохнули, набрались положительных эмоций. Ребята провели время с семьей, восстановили силы и с прекрасным настроением вернулись к тренировкам. Все успели соскучиться по футболу, по команде, по тренерам.

Часть подготовительной работы мы выполняли ещё дома. У каждого были индивидуальные задания, и он постепенно набирал форму. Команда уже провела несколько тренировок. Они были эмоциональными, интересными — все очень хотели вернуться на поле и снова играть в футбол. На сборах никогда не бывает легко, а сейчас ещё и жара затрудняет тренировочный процесс. Но мы ставим перед собой самые высокие цели, а потому нужно выкладываться на все сто процентов.

Сейчас нужно развивать свои лучшие качества и работать над своими недостатками, исправлять их. Вторая лига имеет более высокий уровень, чем Национальная лига U-19. Там нам будут противостоять более старшие игроки. Многие из них имеют опыт выступлений в УПЛ и Первой лиге, играют в силовой и быстрый футбол. Команде будет тяжело, но в то же время мы получаем хорошую возможность прогрессировать. В таких сложных играх можно многому научиться, и даже ошибки позволяют делать выводы и развиваться дальше. Мы можем стать сильнее и сделать шаг вперёд.

Богдан Есип тренировал выпускной класс игроков 2007 года рождения, затем работал с игроками 2008 года рождения и далее тренировал нас в команде U-19. Все игроки хорошо знакомы с ним, знают его требования, его видение футбола. Назар Савицкий четыре года работал с игроками 2008 года рождения в Академии. Мы также его прекрасно знаем и уважаем, как и всех наших тренеров в штабе. Тренеры знают наш потенциал и то, как можно развить наши лучшие качества. Нам рассказали, какие у команды задачи, в какой футбол мы должны играть, как должны прогрессировать, совершенствоваться.

Перед нами стоят самые высокие цели — юниорская команда должна бороться за победу в Национальной лиге U-19 и попасть в Юношескую лигу УЕФА, а основная команда должна бороться за призовые места во Второй лиге. Только с правильными амбициями и желанием побеждать мы сможем прогрессировать как индивидуально, так и командно».