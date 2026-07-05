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Украина. Вторая лига
05 июля 2026, 14:24 | Обновлено 05 июля 2026, 14:46
121
0

Арсен ЗАЛИПКА: «Хочу и дальше получать вызовы в юношескую сборную Украины»

Защитник Руха прокомментировал выход команды из отпуска

05 июля 2026, 14:24 | Обновлено 05 июля 2026, 14:46
121
0
Арсен ЗАЛИПКА: «Хочу и дальше получать вызовы в юношескую сборную Украины»
ФК Рух. Арсен Залипка
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Защитник львовского «Руха» Арсен Залипка прокомментировал возвращение команды из отпуска.

«К сборам подошел в хорошей форме. Тренер по физической подготовке прислал каждому игроку задания, которые нужно было выполнить во время отпуска. Мы их выполнили, и это заметно уже с первых тренировок. Конечно, тяжело работать в такую жару, но игроки постепенно адаптируются, и впереди у нас интенсивные сборы. Команда готова к таким испытаниям. Очень приятные впечатления, ведь мы давно не виделись, я соскучился по коллективу. Встретились, поговорили, пошутили, а теперь работаем в хорошем настроении.

У нас отличная коммуникация. Все игроки и тренеры давно знакомы, и мы знаем возможности и требования, которые перед нами ставятся. Тренерский штаб поддерживает нас и направляет в нужное русло. Важно, чтобы мы прислушивались к их указаниям, и тогда у команды всё будет хорошо. Сейчас мы работаем над тем, чтобы набрать оптимальную физическую форму. Во взрослом футболе это один из важнейших компонентов — нужно быть физически развитым. Это фундамент подготовки на всю первую часть сезона. И я буду делать всё от меня зависящее, чтобы как можно лучше подготовиться к новому сезону.

Я буду очень стараться, ведь хочу и в дальнейшем получать вызовы в юношескую сборную Украины. Впереди у команды квалификационный раунд, и если мы добьемся успеха, то сможем попасть на Евро-2027. Для меня каждый вызов в сборную Украины — это большая ответственность. Горжусь тем, что могу представлять страну на международном уровне. Нужно поддерживать свою хорошую форму и свой статус, чтобы снова оказаться в рядах сборной. И это касается не только меня, ведь есть ещё несколько футболистов «Руха» 2008 года рождения, которые получали вызов в сборную Украины в своей возрастной категории. Всегда приятно, когда в расположении сборной есть одноклубники. Там замечательный коллектив, но ребята из родной команды значительно облегчают работу и улучшают общую атмосферу».

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Арсен Залипка чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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