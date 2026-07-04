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Украина. Вторая лига
04 июля 2026, 23:21 | Обновлено 04 июля 2026, 23:34
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Новый главный тренер Руха назвал задачу команды после ухода из УПЛ

Богдан Есып прокомментировал выход команды из отпуска

04 июля 2026, 23:21 | Обновлено 04 июля 2026, 23:34
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Новый главный тренер Руха назвал задачу команды после ухода из УПЛ
ФК Рух. Богдан Есып
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Новый главный тренер львовского «Руха» Богдан Есып прокомментировал возвращение команды из отпуска.

– Богдан Борисович, в июне вы возглавили «Рух». Команда будет готовиться к выступлениям во Второй лиге. Расскажите, как будут проходить летние сборы?

– Мы собрались 29 июня, а на следующий день ребята прошли медосмотр. Состоялось общее собрание тренерского штаба и футболистов. Тренеры были рады увидеть игроков, сказали им об этом. Хорошо, что они живы, здоровы, набрались сил и отдохнули. А с сегодняшнего дня начали работу в режиме двух тренировок в день. Со завтрашнего дня мы будем постепенно увеличивать физические нагрузки.

– Сейчас основу команды составляют игроки 2007 и 2008 годов рождения. Вы прекрасно знакомы с их возможностями, ведь тренировали их еще в Академии в выпускных классах этих футболистов, а затем работали с ними в команде U-19. Скоро им предстоит новый вызов — регулярные выступления на взрослом уровне. Что важно донести до них и как правильно расставить акценты в тренировочном процессе?

– Чтобы футболист прогрессировал, он должен попадать в экстремальные условия, выходить из зоны комфорта. Только так игрок сможет развиваться, ускорять принятие решений на поле, улучшать свою техническую и тактическую составляющую, работать быстрее. Когда против тебя играют взрослые опытные игроки, это побуждает тебя становиться лучше. Тренеры уже говорили об этом с ребятами и отметили, что если они хотят стать профессиональными футболистами, то этот этап будет для них очень важным. Чем быстрее эти юноши адаптируются к этим условиям, тем быстрее они начнут играть на высоком уровне. Впереди у них борьба в каждом матче, скорость игры возрастет, всё будет сильно отличаться от того, что было в Национальной лиге U-19. В то же время для них это будет новый и интересный опыт.

Наши игроки прошли все этапы Академии, а теперь у них есть шанс сыграть во Второй лиге. Там им будут противостоять профессиональные футболисты. Наша задача — развивать молодежь. Хочется, чтобы воспитанники клуба повышали своё мастерство, прогрессировали и со временем могли играть в УПЛ, получали вызов в юношеские и молодёжные сборные Украины, а впоследствии выступали и за главную команду страны. Каждый из юных футболистов сможет проявить себя, получит своё игровое время, чтобы показать свои лучшие качества. В команде есть конкуренция, которая заставит каждого выкладываться на максимум, все футболисты примерно одного возраста. Для ребят это прекрасная возможность играть на высоком уровне в Национальной лиге U-19 и во Второй лиге. Сейчас всё будет зависеть исключительно от них – как они подготовятся к этому, как проявят себя игроки и как отнесутся к своим задачам.

– Какие задачи вы ставите перед «Рухом» на летних сборах? Что вы хотите увидеть от игроков?

– Сборы – важный этап подготовки к сезону. Мы начинаем закладывать фундамент для будущих выступлений в чемпионате до зимнего перерыва. Впереди у нас физическая, тактическая и психологическая работа с футболистами. Также у них будет работа в зале и восстановление — команда комплексно подходит к подготовке. У нас будет 18 дней интенсивной работы без выходных. После чего будут два выходных дня, а дальше будем готовиться уже к первому матчу во Второй лиге, ведь 1 августа – базовая дата старта соревнований. То есть времени на подготовку не так уж и много, как может показаться на первый взгляд. Во время сборов «Рух» сыграет как минимум 5 спаррингов. Первый из них состоится уже 7 июля — против «Куликова-Билки».

У нас много работы. Пока ещё не вся команда собралась на сборах. Несколько футболистов пропустили первые тренировки по личным причинам, но в ближайшее время они присоединятся к нам и будут тренироваться в основной группе. Также воспитанники Академии 2009 и 2010 годов рождения только сейчас завершили сезон и присоединятся к нам после отдыха. Попутно поздравляю игроков и тренеров Академии с победами в Суперкубке НЛМ, где сразу три команды «Руха» завоевали трофеи. А также ранее выиграли три чемпионата Про-лиги, а выпускники 2009 года рождения завоевали бронзовые медали. Эти футболисты будут в нашем распоряжении с 20 июля.

– В команде есть игроки с опытом выступлений в УПЛ, но большинство футболистов ещё не играли на взрослом уровне. Сейчас на первом этапе сборов ваш тренерский штаб работает совместно с тренерским штабом «Руха» U-19 во главе с Назаром Савицким. В каком формате происходит это сотрудничество и как будет осуществляться распределение игроков?

– Футболисты смогут играть и во Второй лиге, и в Национальной лиге U-19. Игроки 2007 года рождения по возрасту в ограниченном количестве могут еще выступать в юношеском первенстве. Мы не делим наш коллектив на «Рух» и «Рух» U-19 – все работают на благо клуба. Игроки будут сменяться друг с другом, это будет непрерывный процесс, чтобы юноши получали необходимую игровую практику и выполняли турнирные задачи. Могут возникать разные ситуации, в частности, травмы, дисквалификации, поэтому с учетом этих нюансов мы и будем подбирать составы на матчи в разных турнирах.

Сейчас, до 18 июля, мы работаем вместе с тренерским штабом команды U-19. Когда 20 июля к нам присоединятся игроки Академии, тогда Назар Игоревич Савицкий со своим штабом больше сосредоточится на работе с более молодыми футболистами. Однако мы постоянно будем совместно работать над тренировочным процессом, обмениваться информацией об игроках и решать текущие и долгосрочные вопросы. Все решения будут совместными и в интересах клуба и задач команд «Руха».

– А какие именно задачи стоят перед «Рухом» в предстоящем сезоне?

– Мы собрались с командой и руководством клуба и определили приоритеты на этот сезон. В спорте невозможно не стремиться к вершинам. Мы понимаем, что у нас молодая команда – эти ребята только недавно закончили школу, и у большинства игроков нет опыта выступлений на профессиональном уровне. Но мы ставим перед собой максимальные задачи: побеждать в каждом матче. Если нам это удастся, то команда будет бороться за самые высокие места. Не хочется сейчас делать громких заявлений, но все профессиональные спортсмены нацелены на победы. Что касается «Руха» U-19, то команда должна бороться за победу в Национальной лиге U-19.

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Богдан Есып Рух Львов Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФК Рух Львов
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