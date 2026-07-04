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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 10:29 |
1381
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Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 18 футболистов

Бекназ Алмазбеков и львовский «Рух» договорились о прекращении сотрудничества

04 июля 2026, 10:29 |
1381
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Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 18 футболистов
ФК Рух Львов. Бекназ Алмазбеков
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Кыргызский вингер Бекназ Алмазбеков и львовский «Рух» договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Легионер присоединился к «желто-черным» во время зимнего трансферного окна 2025 года на правах свободного агента. С тех пор футболист провел в составе команды 29 матчей.

ФК «Рух» поблагодарил Бекназа Алмазбекова за сотрудничество и профессионализм и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

После завершения сезона львовский клуб прекратил выступления в элитном дивизионе чемпионата Украины, а в новом сезоне команда сконцентрируется на игре во Второй лиге.

По данным портала Transfermarkt, «желто-черные» потеряли уже 18 футболистов с учетом ухода Алмазбекова и возвращением тех игроков, которые находились в «Рухе» на правах аренды.

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Рух Львов Бекназ Алмазбеков трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Рух Львов
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