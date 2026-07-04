Известный украинский клуб продолжает терять игроков. Минус 18 футболистов

Кыргызский вингер Бекназ Алмазбеков и львовский «Рух» договорились о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Об этом сообщила пресс-служба украинского клуба.

Легионер присоединился к «желто-черным» во время зимнего трансферного окна 2025 года на правах свободного агента. С тех пор футболист провел в составе команды 29 матчей.

ФК «Рух» поблагодарил Бекназа Алмазбекова за сотрудничество и профессионализм и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

После завершения сезона львовский клуб прекратил выступления в элитном дивизионе чемпионата Украины, а в новом сезоне команда сконцентрируется на игре во Второй лиге.

По данным портала Transfermarkt, «желто-черные» потеряли уже 18 футболистов с учетом ухода Алмазбекова и возвращением тех игроков, которые находились в «Рухе» на правах аренды.