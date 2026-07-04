Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции
Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную Франции как на ЧМ, так и во всех турнирах
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграет свой 103-й матч за сборную Франции.
Произойдет это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
103 матча Мбаппе станут повторением результата главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который в свое время также сыграл 103 матча (9 место в истории французской команды).
Отметим, что 8 в рейтинге гвардейцев сборной Франции идет Патрик Виейра, в активе которого 107 игр. Это означает, что на текущем мундиале Мбаппе не сможет его догнать.
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции
- 145 – Уго Льорис
- 142 – Лилиан Тюрам
- 137 – Антуан Гризманн
- 137 – Оливье Жиру
- 123 – Тьерри Анри
- 116 – Марсель Десайи
- 108 – Зинедин Зидан
- 107 – Патрик Виейра
- 103 – Дидье Дешам
- 103 – Килиан Мбаппе
Если принимать во внимание матчи на мировых первенствах, то для Мбаппе матч против Парагвая станет 19-м в карьере. Это повторение достижения Антуана Гризманна (2-е место в истории сборной Франции).
Если французы смогут пройти Парагвай, то уже в четвертьфинале у Мбаппе будет шанс повторить рекорд Уго Льориса, который в свое время сыграл 20 матчей за сборную.
Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира
- 20 – Уго Льорис
- 19 – Антуан Гризманн
- 19 – Килиан Мбаппе
- 18 – Рафаэль Варан
- 18 – Оливье Жиру
- 17 – Тьерри Анри
- 17 – Фабьен Бартез
- 16 – Лилиан Тюрам
- 16 – Усман Дембеле
- 15 – Максим Босси
103 – Kylian Mbappé va disputer son 103e match en équipe de France, égalant Didier Deschamps à la 9e place des joueurs les plus capés avec les Bleus.— OptaJean (@OptaJean) July 4, 2026
Capitaines. https://t.co/dt6cW5uhFU
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