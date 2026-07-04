Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции
Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:29 | Обновлено 04 июля 2026, 23:30
112
0

Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции

Игроки с наибольшим количеством матчей за сборную Франции как на ЧМ, так и во всех турнирах

04 июля 2026, 23:29 | Обновлено 04 июля 2026, 23:30
112
0
Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе сыграет свой 103-й матч за сборную Франции.

Произойдет это в поединке 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

103 матча Мбаппе станут повторением результата главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, который в свое время также сыграл 103 матча (9 место в истории французской команды).

Отметим, что 8 в рейтинге гвардейцев сборной Франции идет Патрик Виейра, в активе которого 107 игр. Это означает, что на текущем мундиале Мбаппе не сможет его догнать.

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей за сборную Франции

  • 145 – Уго Льорис
  • 142 – Лилиан Тюрам
  • 137 – Антуан Гризманн
  • 137 – Оливье Жиру
  • 123 – Тьерри Анри
  • 116 – Марсель Десайи
  • 108 – Зинедин Зидан
  • 107 – Патрик Виейра
  • 103 – Дидье Дешам
  • 103 – Килиан Мбаппе

Если принимать во внимание матчи на мировых первенствах, то для Мбаппе матч против Парагвая станет 19-м в карьере. Это повторение достижения Антуана Гризманна (2-е место в истории сборной Франции).

Если французы смогут пройти Парагвай, то уже в четвертьфинале у Мбаппе будет шанс повторить рекорд Уго Льориса, который в свое время сыграл 20 матчей за сборную.

Игроки сборной Франции с наибольшим количеством сыгранных матчей на чемпионатах мира

  • 20 – Уго Льорис
  • 19 – Антуан Гризманн
  • 19 – Килиан Мбаппе
  • 18 – Рафаэль Варан
  • 18 – Оливье Жиру
  • 17 – Тьерри Анри
  • 17 – Фабьен Бартез
  • 16 – Лилиан Тюрам
  • 16 – Усман Дембеле
  • 15 – Максим Босси
По теме:
Тренер сборной Канады: «Мы определенно сыграли лучше Марокко»
Парагвай – Франция. Текстовая трансляция. LIVE
Алан ШИРЕР: «Мексика проиграла 2 матча из 89 – мы принимаем вызов»
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Дидье Дешам сборная Парагвая по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Теннис | 04 июля 2026, 19:05 14
Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026
Костюк вместе с Русе вышла в 1/8 финала парного разряда Уимблдона-2026

Марта и Елена-Габриэла в двух сетах переиграли тандем Алдила Сутджиади / Джанис Тджен

Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Футбол | 04 июля 2026, 23:05 0
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ
Звезды на месте. Парагвай vs Франция: названы составы на матч 1/8 финала ЧМ

Встреча начнется в ночь на 5 июля (00:00) по Киеву на стадионе Линкольн Файненшел Филд

Довбик определился с местом продолжения карьеры
Футбол | 03.07.2026, 23:43
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Довбик определился с местом продолжения карьеры
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04.07.2026, 06:40
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Хоккей | 04.07.2026, 09:22
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
Арсенал принял неожиданное решение по Зинченко после ухода из Аякса
03.07.2026, 08:56 10
Футбол
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
03.07.2026, 07:05 10
Футбол
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 9
Бокс
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем