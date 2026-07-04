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Молодежные турниры
04 июля 2026, 22:59 | Обновлено 04 июля 2026, 23:04
232
0

«Нет сомнений, что победим Италию». Игроки Украины U19 – о предстоящей игре

Комментарии дали Богдан Оличенко, Даниил Малов, Богдан Попов, Александр Сорока

04 июля 2026, 22:59 | Обновлено 04 июля 2026, 23:04
232
0
«Нет сомнений, что победим Италию». Игроки Украины U19 – о предстоящей игре
УАФ
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Футболисты юношеской сборной Украины U-19 поделились своими мыслями перед матчем 3-го тура группового этапа Евро-2026 U-19 против Италии, который пройдет 5 июля.

Благодаря победе над Сербией (2:1) сине-желтая команда гарантировала себе место в полуфинале турнира, а также завоевала путевку в финальную часть ЧМ-2027 U-20.

🔹 Богдан Оличенко: «Полуфинал – это только начало следующего шага»

– Чего еще может достичь эта сборная? Казалось бы, полуфинал – есть, путевка на ЧМ – есть. Это все?

– Нет. Мне кажется, нет. Думаю, мы еще очень многого можем достичь вместе. Очень перспективные ребята, очень замечательная команда. Думаю, полуфинал для нас – это только начало следующего шага.

🔹 Даниил Малов: «Хочу, чтобы мной гордились родители»

– Как вообще ты оцениваешь это Евро? Два матча, две победы, выход в полуфинал… Неожиданный результат или ожидаемый для тебя?

– Я верил в команду, и мне было приятно читать, когда нас уже похоронили, заявив, что у нас нет шансов. После победы над Хорватией у меня не было сомнений, что мы обыграем и Сербию. Нет сомнений, что завтра мы победим Италию.

– Чего ты хочешь для себя на этом Евро? Конечно, для команды – победы. А для себя?

– Не знаю. Если честно, для меня приоритет – победа на чемпионате. Чтобы родители мной гордились, девушка, мои родные. Хочу, чтобы моя фамилия звучала по всей Европе.

🔹 Богдан Попов: «В каждом матче нужно доказывать, чего ты стоишь»

– Впереди матч с Италией. Для тебя это будет принципиальный или по крайней мере более интересный поединок. Что ты думаешь об этой игре, как воспринимаешь?

– Ничего особенного не хочу говорить. Да, Италия, а я игрок итальянского клуба («Эмполи»), но для меня, честно, все игры одинаковые. Ведь в каждом матче нужно доказывать, чего ты стоишь и за какую эмблему выступаешь. Поэтому для меня это будет обычная встреча, в которой стоит сыграть на 200%, постараться забить и выиграть.

🔹 Александр Сорока: «Наши желания и вера на высоком уровне»

– Перед началом турнира, наверное, все восемь сборных приезжают и хотят выиграть чемпионат Европы. Вы тоже хотите. Но уже сейчас, когда есть досрочный выход в полуфинал, завоевана путевка на чемпионат мира, насколько это уже не просто слова, а именно вера в себя? И есть ли она?

– Конечно, есть. За эти два тура мы уже показали достаточно высокий уровень, одержали две победы. Поэтому желание и вера на высоком уровне.

– Насколько сейчас принципиально занять первое место в группе?

– Думаю, что для нас это важно. Чтобы было больше уверенности, что мы выходим с первого места в группе. Что касается соперников в полуфинале, то и Испания, и Германия – очень хорошие команды, поэтому для нас нет разницы, с кем играть.

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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