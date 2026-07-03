ФОТО. Украина U-19 вышла в полуфинал ЧЕ-2026. Победные эмоции сине-желтых

Юношеская сборная Украины U-19 успешно продолжает выступление на чемпионате Европы 2026 среди игроков до 19 лет, который проходит в Уэльсе.

2 июля в Бангоре на стадионе Bangor City Stadium в матче 2-го тура Украина U-19 переиграла сборную Сербии U-19 (2:1).

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Сине-желтые первыми пропустили, на 16-й минуте отличился Джордже Ранкович. Однако еще до перерыва украинцы сумели переломить ход встречи. Главным героем стал Виталий Глют, оформивший дубль – голы на 32-й и 36-й минутах (2:1).

Сборная Украины выиграла матч и досрочно вышла в полуфинал Евро-2026, а также получила путевку в финальную часть чемпионата мира 2027 U-20.

Турнирное положение:

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина (6), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Чемпионат Европы U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы, и все четыре полуфиналиста автоматически квалифицируются на чемпионат мира 2027 U-20.

🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур

2 июля 2026. Бангор (Уэльс), стадион Бангор Сити

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2 Голы: Джордже Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 36 Сербия U-19: Чарапич, С. Петрович, Хаджимужович, Шимич (кап), Стойкович, Милосавлевич, Ранкович (Младенович, 77), Новичич (Боровина, 88), Чирич (Павлович, 63), Зарич, Дамьянович (Б. Костич, 63). Запас: Дражкич, Роганович, Радич, Макевич, Суботич. Главный тренер: Гордан Петрич. Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (кап), Малов, Сорока, Люсин, Глют (Губенко, 84), Калюжный, Сикут (Игнатков, 84), Богданов (Попов, 71). Запас: Марченко, Плиш, Оличенко, Шерстюк, Каменский, Стрильчук. Главный тренер: Дмитрий Михайленко. Предупреждения: Дамьянович, 44, Хаджимужович, 60, Шимич, 68 – Богданов, 58 Арбитр: Сэм Баррот (Англия)

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