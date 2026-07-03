Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Украина U-19 вышла в полуфинал ЧЕ-2026. Победные эмоции сине-желтых
Молодежные турниры
03 июля 2026, 11:59 | Обновлено 03 июля 2026, 12:35
291
0

ФОТО. Украина U-19 вышла в полуфинал ЧЕ-2026. Победные эмоции сине-желтых

Украинская команда обыграла Сербию, вошла в топ-4 и получила путевку на ЧМ U-20

03 июля 2026, 11:59 | Обновлено 03 июля 2026, 12:35
291
0
ФОТО. Украина U-19 вышла в полуфинал ЧЕ-2026. Победные эмоции сине-желтых
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Юношеская сборная Украины U-19 успешно продолжает выступление на чемпионате Европы 2026 среди игроков до 19 лет, который проходит в Уэльсе.

2 июля в Бангоре на стадионе Bangor City Stadium в матче 2-го тура Украина U-19 переиграла сборную Сербии U-19 (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сине-желтые первыми пропустили, на 16-й минуте отличился Джордже Ранкович. Однако еще до перерыва украинцы сумели переломить ход встречи. Главным героем стал Виталий Глют, оформивший дубль – голы на 32-й и 36-й минутах (2:1).

Сборная Украины выиграла матч и досрочно вышла в полуфинал Евро-2026, а также получила путевку в финальную часть чемпионата мира 2027 U-20.

Турнирное положение:

🔹 Группа A: Испания, Германия (по 6 очков), Дания, Уэльс (по 0)

🔹 Группа B: Украина (6), Италия (4), Хорватия (1), Сербия (0)

Чемпионат Европы U-19 проходит в Уэльсе с 28 июня по 11 июля. В полуфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы, и все четыре полуфиналиста автоматически квалифицируются на чемпионат мира 2027 U-20.

🏆 Евро-2026 U-19. Группа B. 2-й тур

2 июля 2026. Бангор (Уэльс), стадион Бангор Сити

Сербия U-19 – Украина U-19 – 1:2

Голы: Джордже Ранкович, 16 – Виталий Глют, 32, 36

Сербия U-19: Чарапич, С. Петрович, Хаджимужович, Шимич (кап), Стойкович, Милосавлевич, Ранкович (Младенович, 77), Новичич (Боровина, 88), Чирич (Павлович, 63), Зарич, Дамьянович (Б. Костич, 63).

Запас: Дражкич, Роганович, Радич, Макевич, Суботич. Главный тренер: Гордан Петрич.

Украина U-19: Домчак, Кокодиняк, Милокост, Дигтярь (кап), Малов, Сорока, Люсин, Глют (Губенко, 84), Калюжный, Сикут (Игнатков, 84), Богданов (Попов, 71).

Запас: Марченко, Плиш, Оличенко, Шерстюк, Каменский, Стрильчук. Главный тренер: Дмитрий Михайленко.

Предупреждения: Дамьянович, 44, Хаджимужович, 60, Шимич, 68 – Богданов, 58

Арбитр: Сэм Баррот (Англия)

Фотогалерея

ukraina-u-19-serbiya-u-19-02072026
ukraina-u-19-serbiya-u-19-02072026-foto-1
ukraina-u-19-serbiya-u-19-02072026-foto-2
ukraina-u-19-serbiya-u-19-02072026-foto-3
ukraina-u-19-serbiya-u-19-02072026-foto-4

Видео голов и обзор матча

Фотомгновения

По теме:
МИХАЙЛЕНКО: «Я даже подумать не мог, что сборная решит задание за 2 тура»
ФОТО. Динамо потерпело первое поражение на летних сборах в Австрии
ВИДЕО. Невероятный удар Ндойе! Швейцария огорчила Алжир после перерыва
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Сербии по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 видео голов и обзор Сербия - Украина Виталий Глют фото фотогалерея эмоции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Футбол | 03 июля 2026, 09:27 0
Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами
Для звезд нет исключений. Месси тщательно обыскали в аэропорту Майами

Событие произошло накануне поединка Аргентины с Кабо-Верде

Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Футбол | 03 июля 2026, 08:21 3
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона
Забарного готов арендовать знаменитый клуб из Туманного Альбиона

«Ливерпуль» может усилить состав украинцем

Итаума может отменить ближайший бой. Появился важный фактор
Бокс | 03.07.2026, 05:05
Итаума может отменить ближайший бой. Появился важный фактор
Итаума может отменить ближайший бой. Появился важный фактор
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Футбол | 03.07.2026, 07:05
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Немедленно вручите ему Золотой мяч. Все решено»
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Футбол | 03.07.2026, 00:01
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити объявил о рекордном трансфере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
Громкий трансфер. Яремчука решил подписать знаменитый клуб
02.07.2026, 07:02 5
Футбол
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
Динамо получило солидное усиление перед стартом в Лиге Европы
01.07.2026, 16:06 11
Футбол
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
Гуцуляк принял окончательное решение о будущем
01.07.2026, 15:02 12
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 1
Футбол
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
Тренер назвал причину, из-за которой Усик отказался от чемпионских титулов
02.07.2026, 09:25 2
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 11
Футбол
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
Решение принято. Уайлдер ответил Усику
01.07.2026, 21:44 22
Бокс
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
Бой года? Кличко может побороться за титул Усика. Соперник определен
01.07.2026, 08:15 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем