Рома проигрывает туркам конкуренцию за звезду Марселя

Надежды «Ромы» на подписание вингера Мейсона Гринвуда потерпели неудачу: появились сообщения о том, что «Фенербахче» увеличил свое предложение, приблизившись к запрашиваемой «Марселем» цене в 50 миллионов евро.

«Джаллоросси» готовились сделать официальное предложение в размере 45 миллионов евро, включая бонусы и пункт о будущей продаже. Турки были более щедрыми, и два представителя клуба уже прилетели во Францию для личных переговоров, так что сделка может состояться в ближайшее время. Также не исключено, что «Атлетико» в последний момент вступит в борьбу.

24-летний игрок забил 26 голов и отдал 11 результативных передач в 45 официальных матчах за «Марсель» в прошлом сезоне. 40 процентов от суммы трансфера должны быть выплачены «Манчестер Юнайтед».