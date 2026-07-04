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Франция
04 июля 2026, 22:33 | Обновлено 04 июля 2026, 22:34
523
0

Рома проигрывает туркам конкуренцию за звезду Марселя

Мейсон Гринвуд нарасхват

04 июля 2026, 22:33 | Обновлено 04 июля 2026, 22:34
523
0
Рома проигрывает туркам конкуренцию за звезду Марселя
Getty Images/Global Images Ukraine
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Надежды «Ромы» на подписание вингера Мейсона Гринвуда потерпели неудачу: появились сообщения о том, что «Фенербахче» увеличил свое предложение, приблизившись к запрашиваемой «Марселем» цене в 50 миллионов евро.

«Джаллоросси» готовились сделать официальное предложение в размере 45 миллионов евро, включая бонусы и пункт о будущей продаже. Турки были более щедрыми, и два представителя клуба уже прилетели во Францию для личных переговоров, так что сделка может состояться в ближайшее время. Также не исключено, что «Атлетико» в последний момент вступит в борьбу.

24-летний игрок забил 26 голов и отдал 11 результативных передач в 45 официальных матчах за «Марсель» в прошлом сезоне. 40 процентов от суммы трансфера должны быть выплачены «Манчестер Юнайтед».

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Мейсон Гринвуд Рома Рим Фенербахче Марсель Манчестер Юнайтед Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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