Довбику поставили условие. Известно, в каком клубе может оказаться Артем

Футболист сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик может в скором времени перейти в «Дженоа».

Впрочем, как отмечает источник, главным препятствием для заключения сделки остается зарплата украинца. Довбик зарабатывает около 3,5 млн евро в год, и для «Дженоа» такая сумма слишком велика — украинец будет вынужден пойти на уступки.

В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.