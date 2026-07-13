Довбику поставили условие. Известно, в каком клубе может оказаться Артем
Артем должен пойти на уступки в вопросе зарплаты, чтобы перейти в «Дженоа»
Футболист сборной Украины и римской «Ромы» Артем Довбик может в скором времени перейти в «Дженоа».
Впрочем, как отмечает источник, главным препятствием для заключения сделки остается зарплата украинца. Довбик зарабатывает около 3,5 млн евро в год, и для «Дженоа» такая сумма слишком велика — украинец будет вынужден пойти на уступки.
В сезоне 2025/26 Артем провел 18 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Его контракт с римским клубом действует до лета 2029 года.
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