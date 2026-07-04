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Италия
04 июля 2026, 20:02 | Обновлено 04 июля 2026, 20:46
2515
3

Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию

Артему нравится проект «Дженоа»

04 июля 2026, 20:02 | Обновлено 04 июля 2026, 20:46
2515
3 Comments
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Нападающий Артем Довбик может остаться в Серии А, но уже не в составе «Ромы».

По информации Sky Sport, «Дженоа» активизировала переговоры о трансфере 29-летнего нападающего, а римский клуб всё больше склоняется к варианту с арендой.

Изначально «Рома» рассчитывала только на полноценную продажу украинца, чтобы получить средства от трансфера. Однако сейчас руководство клуба готово рассмотреть и договор аренды, если его условия будут выгодными.

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси считает Довбика одним из ключевых кандидатов для усиления атаки. Именно он ещё летом 2024 года настаивал на переходе украинца в «Рому», а теперь хочет снова работать с нападающим.

Сам Довбик также положительно оценивает возможность смены клуба. Сообщается, что он заинтересовался проектом «Дженоа», где может получить стабильную игровую практику и одну из ведущих ролей в команде.

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Рома Рим Дженоа трансферы аренда игрока Даниэле Де Росси Джан Пьеро Гасперини Артем Довбик трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Sky Sport Italia
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Олійченко, це на 99, чи на 99,9999999999% ?
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Іде до свого тренера ,хоча якщо не піде,то теж врятувати не будуть
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Можна подумати, що у нього є вибір? Добре хоч би Дженоа змогла домовитися з Ромою.
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0
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