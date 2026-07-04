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  4. Бывший тренер Довбика нашел клуб для форварда сборной Украины
Италия
04 июля 2026, 14:22 |
229
0

Бывший тренер Довбика нашел клуб для форварда сборной Украины

Даниэле де Росси заинтересован в переходе 28-летнего футболиста в состав «Дженоа»

04 июля 2026, 14:22 |
229
0
Бывший тренер Довбика нашел клуб для форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может продолжить карьеру в составе «Дженоа». Об этом сообщило издание Roma Giallorossa.

Наставник генуэзцев Даниэле де Росси, который ранее работал с 28-летним футболистом, лично заинтересован в услугах своего бывшего подопечного.

«Дженоа» не может позволить себе полноценный трансфер украинца, поэтому обратилась к «волкам» с предложением согласовать арендное соглашение с возможностью выкупа.

По информации источника, клубы готовы к тяжелым переговорам, поэтому переход Довбика возможен в конце летнего трансферного окна, так как обсуждение всех деталей может занять много времени.

В любом случае 13 июля форвард присоединится к римскому клубу на базе в Тригории, чтобы поддерживать оптимальную форму и готовиться к новому сезону под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Довбик провел 18 матчей в сезоне, в которых забил три гола и отдал два ассиста. Контракт нападающего истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 15 миллионов евро.

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Рома Рим Артем Довбик Джан Пьеро Гасперини Дженоа Даниэле Де Росси трансферы трансферы Серии A аренда игрока
Николай Тытюк Источник: Roma Giallorossa
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