Матч Парагвай – Франция может быть перенесен. В чем причина?

В ночь на 5 июля между сборными Парагвая и Франции должен состояться матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Ожидается, что команды сыграют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток запланирован на 00:00 по киевскому времени.

Однако, по информации издания RMC Sport, матч может быть перенесён из-за погодных условий.

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Ожидается, что в начале второго тайма встречи может разразиться гроза.

Победитель противостояния Парагвай – Франция в 1/4 финала сразится либо с Канадой, либо с Марокко.