Егор НАЗАРИНА: «В отпуске не хватало этой атмосферы»

Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина рассказал о впечатлениях от отпуска.

– Начались летние cборы. По кому или по чему больше всего скучал?

– Скучал по футболу, по команде, конечно. Не хватало этой атмосферы. Наконец-то собрались, все в прекрасном настроении, готовимся, поэтому все хорошо.

– Как прошел твой отпуск, что-то существенное, возможно, произошло?

– Отпуск прошел очень хорошо. Столько всего было. Отдохнул, это самое главное. Провел время с семьей.

В прошлом сезоне Назарина забил три мяча в 35 поединках за клуб.