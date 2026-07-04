Украина. Премьер лига04 июля 2026, 20:50 |
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Егор НАЗАРИНА: «В отпуске не хватало этой атмосферы»
Егор Назарина дал первый комментарий после начала сборов
04 июля 2026, 20:50 |
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Полузащитник «Шахтера» Егор Назарина рассказал о впечатлениях от отпуска.
– Начались летние cборы. По кому или по чему больше всего скучал?
– Скучал по футболу, по команде, конечно. Не хватало этой атмосферы. Наконец-то собрались, все в прекрасном настроении, готовимся, поэтому все хорошо.
– Как прошел твой отпуск, что-то существенное, возможно, произошло?
– Отпуск прошел очень хорошо. Столько всего было. Отдохнул, это самое главное. Провел время с семьей.
В прошлом сезоне Назарина забил три мяча в 35 поединках за клуб.
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