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  4. «Мне 67 лет». Анчелотти с юмором объяснил реакцию на драматичную победу
Чемпионат мира
04 июля 2026, 20:28 |
311
0

«Мне 67 лет». Анчелотти с юмором объяснил реакцию на драматичную победу

Карло Анчелотти вспомнил моменты матча с Японией

04 июля 2026, 20:28 |
311
0
«Мне 67 лет». Анчелотти с юмором объяснил реакцию на драматичную победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти удивительно хладнокровно реагировал на события в матче 1/16 финала с Японией (2:1).

«Я не могу бежать, потому что травмирую колено. Мне 67 лет», – улыбнулся Анчелотти, отвечая на вопрос о своем поведении после голов своей команды. «Кроме того, когда Мартинелли забил гол, до конца оставалось еще несколько минут. Я не могу праздновать, потому что со мной такое случалось слишком часто: игра, которая, как мне казалось, уже закончилась, закончилась плохо.

Я мог бы отпраздновать, когда матч действительно закончился, но когда такая игра заканчивается, испытываешь скорее чувство облегчения, чем радости», – заявил тренер.

В следующем матче Бразилия сыграет против Норвегии 5 июля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00.

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Руслан Полищук Источник: Football-Italia
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