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Чемпионат мира
03 июля 2026, 23:28 | Обновлено 03 июля 2026, 23:29
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он единственный, кто действительно может дать мне совет»

Карло Анчелотти порассуждал о своей работе

03 июля 2026, 23:28 | Обновлено 03 июля 2026, 23:29
1506
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Он единственный, кто действительно может дать мне совет»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти на протяжении всего группового этапа чемпионата мира сталкивался с критикой со стороны экспертов и болельщиков, но после прохода Японии (2:1) в 1/16 финала итальянца начали хвалить.

«В Италии говорят, что все мужчины хотят быть тренерами, а все женщины – архитекторами. Я не знаю, понимаю ли я футбол или нет, но никто не может судить меня по этому поводу», – сказал Анчелотти.

«Единственное, что точно известно, это то, что я подготовился к более чем 1400 матчам. Возможно, этого недостаточно, чтобы понимать футбол, но это, безусловно, хороший опыт. Только один человек подготовился к большему количеству матчей, чем я: Алекс Фергюсон (более 2000). Я принимаю советы от всех, но единственный, кто действительно может дать мне совет, – это Алекс Фергюсон. Я на 100% уверен, что я не гений, но в то же время я на 100% уверен, что я не дурак», – добавил дон Карло.

5 июля сборная Бразилия сыграет против Норвегии. Начало встречи в 23:00.

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Руслан Полищук Источник: ESPN
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Ну що ж..Я за Норвегію..
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