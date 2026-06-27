Юрген КЛОПП: «Он невероятен, бразильцам повезло»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что сборной Бразилии повезло работать под руководством Карло Анчелотти.

«Если бы я был бразильцем и меня попросили назвать идеального тренера для национальной сборной, я бы без колебаний назвал Карло. Он может управлять любой национальной командой одним движением брови. Я думаю, у Бразилии огромный потенциал, но кто-то должен его раскрыть. Им немного не хватает тактической дисциплины, и нет лучшего человека, который мог бы помочь им улучшить свою игру. Карло невероятен, бразильцам повезло», – заявил Клопп.

Карло Анчелотти принял сборную Бразилии в 2025 году и стал первым за 100 лет иностранцем, возглавлявшим «селесао» в официальных матчах. На ЧМ-2026 Бразилия сыграла 1:1 с Марокко, а также со счетом 3:0 одолела Гаити и Шотландию. В 1/16 финала южноамериканцы проведут матч с Японией.