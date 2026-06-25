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Чемпионат мира
25 июня 2026, 17:28 |
126
0

Экс-игрок сборной Украины: «На ЧМ болею за Анчелотти»

Виталий Косовский хочет, чтобы чемпионский титул достался бразильцам

25 июня 2026, 17:28 |
126
0
Экс-игрок сборной Украины: «На ЧМ болею за Анчелотти»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский в беседе с корреспондентом Sport.ua остановился на козырях, которые должны пригодиться участникам ЧМ в борьбе за высокие места.

– Еще раз убеждаешься, что все начинается с организации игры в обороне. Даже гранды – бразильцы, аргентинцы, которые в прошлые годы делали ставку, прежде всего, на атаку, теперь без надобности не рискуют, позаботившись о надежной защите, что позволяет им не действовать с оглядкой на тыл. Конечно, имея впереди таких индивидуально сильных звезд, как Лионель Месси или Винисиус Жуниор, легче рассчитывать, что один из немногих голевых моментов они используют.

– Возможно, на то, что подавляющее большинство сборных не действуют с открытым забралом, влияет жаркая погода?

– Вряд ли. Не знаю, как будет дальше, пока участники демонстрируют очень хорошую физическую подготовку и поэтому в соперничестве на встречных курсах трудно рассчитывать на какие-то весомые дивиденды.

– Кстати, если уж зашла речь о погодных условиях, то этот фактор может пригодиться хозяевам?

– Все может быть, хотя здесь следует учесть и логистические вопросы, то же питание. Гостям ко всему труднее адаптироваться. Поэтому я не удивлюсь, если сборные США, Мексики и Канады продержатся долго на дистанции. Тем более что в той же Мексике очень хорошо болеют за своих футболистов.

– А вы уже определились, какой сборной симпатизируете?

– Знаете, я давний поклонник тренерского таланта итальянца Карло Анчелотти и очень хочется, чтобы возглавляемая им сборная Бразилии покорила пьедестал почета.

– Под руководством Анчелотти игра бразильцев изменилась к лучшему?

– Раньше бразильцы были преимущественно заточены на атаку, но это не было гарантией успеха. Под руководством Анчелотти эта сборная добавила в организации игры, важно, что ее действия стали более сбалансированными. Согласитесь, это веские козыри. Хотя на пути на вершину бразильцам будет трудно: Франция, Испания, Аргентина – это сборные практически без слабых мест. Вот почему интрига будет сохраняться до конца.

Ранее Неймар выступил с заявлением после дебюта за Бразилию на ЧМ-2026.

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чемпионат мира по футболу инсайд Мнение эксперта ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии по футболу Карло Анчелотти Виталий Косовский
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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