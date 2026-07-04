Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0. С кем сыграет Украина? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19
В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).
В матче 3-го тура Испания U-19 разгромила Германию U-19 (4:0) и стала победителем группы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды ранее гарантировали себе выход в полуфинал ЧЕ-2026.
У испанцев голы забили: Серхио Эстебан (20 и 31 мин), Усман Диалло (54 мин), Хосе Моранте (75 мин).
Турнирное положение (группа A): Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0).
Испания и Германия (как и Украина в другой группе) вышли в полуфинал ЧЕ-2026 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.
Чемпионат Европы 2026 U-19
Группа A. 3-й тур, 4 июля 2026. Уэльс
16:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0
Голы: Серхио Эстебан, 20, 31, Усман Диалло, 54, Хосе Моранте, 75
Видео голов и обзор матча
События матча
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