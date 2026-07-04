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  4. Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0. С кем сыграет Украина? Видео голов
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04 июля 2026, 20:23 | Обновлено 04 июля 2026, 20:29
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0

Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0. С кем сыграет Украина? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионата Европы 2026 U-19

04 июля 2026, 20:23 | Обновлено 04 июля 2026, 20:29
266
0
Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0. С кем сыграет Украина? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​В Уэльсе продолжается чемпионат Европы 2026 U-19 (среди футболистов до 19 лет).

В матче 3-го тура Испания U-19 разгромила Германию U-19 (4:0) и стала победителем группы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды ранее гарантировали себе выход в полуфинал ЧЕ-2026.

У испанцев голы забили: Серхио Эстебан (20 и 31 мин), Усман Диалло (54 мин), Хосе Моранте (75 мин).

Турнирное положение (группа A): Испания (9 очков), Германия (6), Дания (3), Уэльс (0).

Испания и Германия (как и Украина в другой группе) вышли в полуфинал ЧЕ-2026 и получили путевки на ЧМ-2027 U-20.

Чемпионат Европы 2026 U-19

Группа A. 3-й тур, 4 июля 2026. Уэльс

16:00. Испания U-19 – Германия U-19 – 4:0

Голы: Серхио Эстебан, 20, 31, Усман Диалло, 54, Хосе Моранте, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Jose Antonio Morante (Испания U19).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Ousmane Diallo (Испания U19).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Sergio Esteban (Испания U19).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Sergio Esteban (Испания U19).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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