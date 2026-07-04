Хайссем ХАССАН: «Для нас играть вместе с Салахом – это большая честь»

Нападающий сборной Египта Хайсем Хассан прокомментировал победу над национальной командой Австралии (1:1, 4:2 по пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года:

«Ну, это было невероятно. Честно говоря, матч, наполненный эмоциями. Сначала мы вели в счёте, а потом они сравняли. Моменты были у обеих команд. В конце концов, все знают, что в серии пенальти либо ты проходишь дальше, либо вылетаешь. Так что давление было огромным, но, слава Богу, нам всё-таки удалось победить. Мы вошли в историю Египта. Сегодня – идеальный день.

Честно говоря, это невероятно, ведь ты понимаешь, что в Египте 120 миллионов человек, которых ты сделал счастливыми, и знаешь, что по всей стране будут празднования. Осознание того, что ты сделал счастливыми столько людей, делает счастливым и тебя самого. Это идеальный день. Мы очень рады, уже с нетерпением ждём празднования в раздевалке. А после этого нас, наверное, будет ждать много египтян возле отеля. Сегодня – день для празднования.

Пока что мы думаем только о праздновании. Есть время для работы, а есть время для празднования. Сейчас наша очередь праздновать, а дальше посмотрим. Есть матч – Аргентина против Кабо-Верде – который покажет, что нас ждет в 1/8 финала. Со следующей тренировки мы начнем готовиться к следующим соперникам. Но пока что мы очень счастливы и с нетерпением ждем празднования».

Каждый футболист, ещё будучи мальчиком, мечтает оказаться именно в такой ситуации. Для меня это дебют на чемпионате мира, и, в конце концов, это сбывшаяся мечта мальчика. Смочь дебютировать с победой, пройти в 1/8 финала и войти в историю – ведь Египет сделал это впервые – я сегодня ночью не смогу заснуть от радости.

Это был матч с огромным давлением, с большим количеством эмоций. Мы хорошо начали, вышли вперёд, а потом они сравняли счёт. Мы знали, что это будет тяжёлый матч, потому что это очень физически сильная команда, с большой выносливостью, а также с игроками, которые очень быстры и мощны. Мы знали, что при штрафных ударах и угловых нам будет тяжело, потому что они очень высокие.

Для нас играть вместе с Салахом – это, во-первых, большая честь, ведь он замечательный человек и замечательный капитан. А ещё у нас много молодых игроков, и для многих из них он был одним из кумиров, на которых они выросли, так что это настоящая мечта».