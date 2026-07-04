Финалист Кубка Украины пригласил экс-капитана клуба УПЛ

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Дмитрий Плахтырь, которого, как потенциального новичка, рассматривал «Колос-2», довольно оперативно присоединился к другой команде Первой лиги. В субботу 30-летний экс-капитан «Полтавы» (28 матчей, 3 гола и 1 ассист в сезоне-2025/26) сыграл за «Чернигов» в контрольном матче против «Локомотива» (0:0).

Еще одно новое лицо в составе «тигров» – 21-летний вингер Даниил Савин, в прошлом сезоне во Второй лиге проведший 25 матчей и забивший 3 мяча в составе «Буковины-2».

Кроме того, продолжит выступления за «Чернигов» лучший бомбардир команды по итогам прошедшего чемпионата Первой лиги (6 голов) Андрей Новиков, предыдущий контракт которого завершился 30 июня.

Первыми летними подписаниями «Чернигова» стали универсальный защитник Давронбек Азизов из «Подолья» (инсайд Sport.ua оказался точным) и левый полузащитник Валерий Рогозинский из «Кудровки», с которым заключено арендное соглашение до конца года.

По итогам прошедшего сезона в Первой лиге «Чернигов» занял 13-е место. Настоящий фурор команда произвела в розыгрыше Кубка Украины, где уступила лишь в финале киевскому «Динамо» со счетом 1:3.

В межсезонье «Чернигов» возглавил экс-наставник «Кудровки» Василий Баранов, сменивший на тренерском мостике Валерия Черного.

Ранее Sport.ua сообщал, что близнецы из УПЛ рассматривают вариант с арендой в Первой лиге.