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Украина. Первая лига
04 июля 2026, 17:06 | Обновлено 04 июля 2026, 17:07
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Плюс экс-игроки Полтавы и скандальный форвард: Колос-2 готовится к сезону

Дебютант Первой лиги сохранил костяк команды

04 июля 2026, 17:06 | Обновлено 04 июля 2026, 17:07
235
0
Плюс экс-игроки Полтавы и скандальный форвард: Колос-2 готовится к сезону
ФК Колос. Даниил Колесник
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Как стало известно Sport.ua, одним из немногих, кто в межсезонье покинул «Колос-2», стал фланговый хавбек Сергей Шестаков, выступавший за команду с марта этого года. После завершения контракта стороны решили не продолжать сотрудничество.

36-летний Шестаков в свое время хорошо проявил себя в ФК «Нефтяник-Укрнефть» и «Олимпике». Впоследствии в его карьере были выступления за венгерский «Диошдьер», «Верес», ЛНЗ и «Лесное».

В то же время, близки к заключению соглашений с «Колосом-2» 32-летний центральный защитник Евгений Мисюра и 30-летний опорный полузащитник Дмитрий Плахтырь. В прошлом сезоне оба воспитанника запорожского футбола играли в УПЛ за «Полтаву».

Кроме того, вернулся в команду 24-летний нападающий Даниил Колесник. В феврале он покинул «Колос-2» после скандала с ТЦК, вступившись на улице за своего соседа, и доигрывал сезон в составе «Ребела» в той же Второй лиге.

Кстати, несмотря на «двойку» в названии, в составе «Колоса-2» хватает опытных исполнителей. Среди них – голкипер Сергей Погорелый (1986 года рождения), полевые игроки Сергей Басов (1987), Артем Недоля (1993), Сергей Шевчук (1985), Дмитрий Дымнич (1989), а также несколько младшие Дмитрий Михеев (1992, вратарь), Богдан Рублев (1996), Владислав Любко (1996), Богдан Сокол (1995) и Ростислав Тарануха (1997).

Дебютным матчем для команды Артема Старгородского в Первой лиге станет домашняя встреча с «Прикарпатьем» (базовая дата 1-го тура – ​​25 июля).

Ранее Sport.ua сообщал, что полузащитник «Зари» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

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инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины трансферы Колос-2 Ковалевка Полтава Евгений Мисюра Дмитрий Плахтырь Даниил Колесник Сергей Шестаков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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