Финалист Кубка Украины пополнится первыми новичками

Как стало известно Sport.ua, «Чернигов» в ближайшее время объявит о подписании контракта с 25-летним защитником Давронбеком Азизовым. В начале июня, по истечении срока действия соглашения с «Подольем», футболист получил статус свободного агента.

В минувшем сезоне Первой лиги Азизов провел за хмельницкую команду 28 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Ранее воспитанник академии «Металлиста» выступал за «Кремень» и «Буковину».

Еще одним летним приобретением «Чернигова» почти наверняка станет 30-летний левый полузащитник «Кудровки» Валерий Рогозинский (11 матчей, 1 гол и 1 ассист в прошлом сезоне). По имеющейся информации, стороны уже согласовали аренду экс-игрока «Николаева», «Альянса» и «Миная» до конца года.

«Чернигов» занял 13-е место в Первой лиге, но стал настоящей сенсацией Кубка Украины, дойдя до финала, где уступил «Динамо» со счетом 1:3. В июне в клубе состоялась тренерская рокировка: Валерий Черный покинул пост главного тренера «тигров» и стал спортивным директором, а его преемником назначили бывшего наставника «Кудровки» Василия Баранова.

Ранее Sport.ua сообщал, что игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке.