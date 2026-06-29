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Украина. Первая лига
29 июня 2026, 12:33 | Обновлено 29 июня 2026, 13:21
407
0

Игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке

Футболисты, покинувшие «Подолье» после вылета во Вторую лигу, пытаются трудоустроиться

29 июня 2026, 12:33 | Обновлено 29 июня 2026, 13:21
407
0
Игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке
ФК Львов. Валерий Юрчук
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Как стало известно Sport.ua, бывший вратарь хмельницкого «Подолья» Иван Пономаренко может стать заменой экс-голкиперу «Левого Берега» и «Оболони» Виталию Чеботареву в «Брацлаве».

Вместе с Пономаренко на тренировочном сборе дебютанта Второй лиги под руководством Юрия Гуры работает один из недавних лидеров хмельницкого клуба – полузащитник с многолетним опытом выступлений в Первой лиге Антон Савин.

Постепенно определяются с новыми командами и другие экс-игроки «Подолья». В частности, полузащитник Владимир Рудюк во время сборов пытается произвести впечатление на главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.

На просмотр к Владимиру Шарану в «Александрию» прибыл фланговый универсал Даниил Сербинов.

Защитник Александр Николишин и воспитанник «Динамо», вингер Максим Кулиш, находятся в тренировочном лагере ФК «Феникс-Мариуполь».

В то же время, к защитнику Давронбеку Азизову есть интерес со стороны «Чернигова».

По нашей информации, вратарь Валерий Юрчук, защитник Сергей Заец и нападающий Ярослав Квасов также попытаются остаться в Первой лиге и находятся в поиске новых команд.

Как уже сообщалось, вернулись в свои клубы те, кто весной выступал за «Подолье» на правах аренды: защитник Владислав Шершень и полузащитник Алексей Безручук (оба – «Колос»), полузащитник Ростислав Баран («Верес»), вингер Евгений Рязанцев («Черноморец»), нападающий Антон Демченко («Кудровка»).

По итогам прошлого сезона «Подолье» заняло 15 место в Первой лиге и выбыло во Вторую лигу, где последний раз выступало в сезоне 2020/21.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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