Игроки клуба-неудачника Первой лиги востребованы на рынке

Как стало известно Sport.ua, бывший вратарь хмельницкого «Подолья» Иван Пономаренко может стать заменой экс-голкиперу «Левого Берега» и «Оболони» Виталию Чеботареву в «Брацлаве».

Вместе с Пономаренко на тренировочном сборе дебютанта Второй лиги под руководством Юрия Гуры работает один из недавних лидеров хмельницкого клуба – полузащитник с многолетним опытом выступлений в Первой лиге Антон Савин.

Постепенно определяются с новыми командами и другие экс-игроки «Подолья». В частности, полузащитник Владимир Рудюк во время сборов пытается произвести впечатление на главного тренера «Агробизнеса» Александра Чижевского.

На просмотр к Владимиру Шарану в «Александрию» прибыл фланговый универсал Даниил Сербинов.

Защитник Александр Николишин и воспитанник «Динамо», вингер Максим Кулиш, находятся в тренировочном лагере ФК «Феникс-Мариуполь».

В то же время, к защитнику Давронбеку Азизову есть интерес со стороны «Чернигова».

По нашей информации, вратарь Валерий Юрчук, защитник Сергей Заец и нападающий Ярослав Квасов также попытаются остаться в Первой лиге и находятся в поиске новых команд.

Как уже сообщалось, вернулись в свои клубы те, кто весной выступал за «Подолье» на правах аренды: защитник Владислав Шершень и полузащитник Алексей Безручук (оба – «Колос»), полузащитник Ростислав Баран («Верес»), вингер Евгений Рязанцев («Черноморец»), нападающий Антон Демченко («Кудровка»).

По итогам прошлого сезона «Подолье» заняло 15 место в Первой лиге и выбыло во Вторую лигу, где последний раз выступало в сезоне 2020/21.