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  4. Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
04 июля 2026, 19:52 | Обновлено 04 июля 2026, 20:03
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Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона

04 июля 2026, 19:52 | Обновлено 04 июля 2026, 20:03
604
5 Comments
Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
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4 июля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне-2026.

В матче второго круга украинки сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).

Встреча теннисисток состоится четвертым запуском на корте №3. Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние тандемов. Калинина и Ястремская проиграли дуэту Данилина / Крунич в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2026.

Победительницы поединка в 1/8 финала поборются либо с Ингрид Нил и Джулианой Олмос, либо с Ульрике Эйкери и Куинн Глисон.

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Ангелина Калинина Даяна Ястремская Анна Данилина Александра Крунич смотреть онлайн Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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Данілка проти Гелі!Вони ж нещодавно в одному вагоні працювали разом!
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+2
Вболіваємо за Нашу пару!
Між тим, інша наша пара Соболєва / Запаринюк поступились у фіналі W50 Штутгард-Файхінген аргентинкам  Карле / Рієра 6:2, 6:3(( Відігралась Х.Рієра за сьогоднішню програну Анастасії одиночку.
Завтра Настя побореться за титут з А.Тубелло  (WTA 229)
Сил та успіхів Насті! Вболіваємо)
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+1
Поки непогано наші грають.Так би й 2 сет!
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0
Є 1 сет!
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0
Поки дуже симпатичний теніс наші показують .На цей матч в 100 разів краще дивитися ніж на одиночку Снігур -Крюгер.
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0
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