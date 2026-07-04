Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Уимблдона
4 июля украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская выступят в 1/16 финала парного разряда на Уимблдоне-2026.
В матче второго круга украинки сыграют против тандема Анна Данилина (Казахстан) / Александра Крунич (Сербия).
Встреча теннисисток состоится четвертым запуском на корте №3. Поединок начнется ориентировочно в 20:00 по Киеву.
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Это будет второе очное противостояние тандемов. Калинина и Ястремская проиграли дуэту Данилина / Крунич в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции-2026.
Победительницы поединка в 1/8 финала поборются либо с Ингрид Нил и Джулианой Олмос, либо с Ульрике Эйкери и Куинн Глисон.
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