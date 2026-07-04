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  4. Тренер Трабзонспора: «Батагов все еще на костылях»
Турция
04 июля 2026, 19:43 |
179
0

Тренер Трабзонспора: «Батагов все еще на костылях»

Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы – тренер

04 июля 2026, 19:43 |
179
0
Тренер Трабзонспора: «Батагов все еще на костылях»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов
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Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке поведал о состоянии здоровья защитника Арсения Батагова.

«Наши трансферные планы очень ясны. Савич по-прежнему травмирован, Арсений Батагов все еще на костылях. У нас есть Нвайву. Мы пригласили турецкого игрока в качестве запасного. Если получится, мы ищем еще одного хорошего центрального защитника», – заявил тренер.

Также Текке добавил, что у команды есть Руслан Малиновский в центре поля. Напомним, что ранее тренер «Трабзонспора» намекнул на вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, заявляя, что клуб отказал потенциальному новичку, который хотел зарабатывать 7 млн евро в год.

Арсений Батагов серьезно травмировал колено 9 марта.

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Фатих Текке Трабзонспор Арсений Батагов травма травма колена Руслан Малиновский Виктор Цыганков чемпионат Турции по футболу
Руслан Полищук Источник: 61saat.com
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