Тренер Трабзонспора: «Батагов все еще на костылях»

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке поведал о состоянии здоровья защитника Арсения Батагова.

«Наши трансферные планы очень ясны. Савич по-прежнему травмирован, Арсений Батагов все еще на костылях. У нас есть Нвайву. Мы пригласили турецкого игрока в качестве запасного. Если получится, мы ищем еще одного хорошего центрального защитника», – заявил тренер.

Также Текке добавил, что у команды есть Руслан Малиновский в центре поля. Напомним, что ранее тренер «Трабзонспора» намекнул на вингера «Жироны» Виктора Цыганкова, заявляя, что клуб отказал потенциальному новичку, который хотел зарабатывать 7 млн евро в год.

Арсений Батагов серьезно травмировал колено 9 марта.