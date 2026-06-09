Упустили 30 млн. В Турции сообщили неутешительные новости о Батагове

Стали известны новые подробности о возвращении на поле украинского защитника турецкого «Трабзонспора» Арсения Батагова.

В марте украинец травмировал колено, после чего еще два месяца ждал вердикта врачей о необходимости операции. Главный редактор спортивного издания Haber61 Тунджай Лакот и известный спортивный журналист Халук Айлдиз рассказали о текущем состоянии дел футболиста.

Лакот: Что касается Батагова, то, к сожалению, игрок не успеет к началу сезона. Ожидается, что он присоединится к команде в начале или в середине сентября. Он не сможет принять участие в стартовых матчах сезона.

Айлдыз: Очень жаль. Видишь, даже не известно, успеет ли он к сентябрю. Два месяца, два месяца медицинская команда клуба «Трабзонспор» держала этого игрока в ожидании. Через два месяца он перенес операцию и теперь может вернуться в сентябре. Если здесь происходит трансфер [центрального защитника «Ризеспора»] Самета Акайидина, то одна из причин именно в этом. Батагов сейчас покорил рынок. Если за [хавбека «Трабзонспора» Криста Инао] Улаи говорят [предлагают] 30 миллионов евро, то за Батагова были бы как минимум такие же цифры. Но иногда такое случается.