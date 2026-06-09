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  4. Пономаренко может пойти по стопам Сергея Реброва. Громкий трансфер
Турция
09 июня 2026, 22:42 |
1429
4

Пономаренко может пойти по стопам Сергея Реброва. Громкий трансфер

На футболиста претендуют «Галатасарай» и «Трабзонспор»

09 июня 2026, 22:42 |
1429
4 Comments
Пономаренко может пойти по стопам Сергея Реброва. Громкий трансфер
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов клубов турецкой Суперлиги.

По имеющейся информации турецкого журналиста Ахмета Уруза, за молодым украинским форвардом следят «Галатасарай» и «Трабзонспор». Оба клуба рассматривают возможность усиления атакующей линии перед стартом нового сезона и включили футболиста в список потенциальных трансферных целей.

Таким образом Матвей может повторить путь легенды «Динамо» Сергія Реброва, в одно время игравшего в Турции за «Фенербахче».

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Галатасарай Трабзонспор трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 4
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Яка ж помийка цей спорт юа, великі сука клуби трабзонспор та галатсарай
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+2
Всі турецькі клуби це ніщеброди. Тому ніколи вони не дадуть живих грошей. І всі ці новини про українців в Туреччині "в пользу бєдних". Тільки за безкоштовно вони когось підпишуть.
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0
Турція років за 15
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0
Є рішення власників ДК не продавати основних гравців до зими і цінник там буде 25 млн +, дорожче ніж за Ваната зараз просить Жирона. 
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0
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