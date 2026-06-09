Пономаренко может пойти по стопам Сергея Реброва. Громкий трансфер
На футболиста претендуют «Галатасарай» и «Трабзонспор»
Нападающий киевского «Динамо» Матвей Пономаренко попал в сферу интересов клубов турецкой Суперлиги.
По имеющейся информации турецкого журналиста Ахмета Уруза, за молодым украинским форвардом следят «Галатасарай» и «Трабзонспор». Оба клуба рассматривают возможность усиления атакующей линии перед стартом нового сезона и включили футболиста в список потенциальных трансферных целей.
Таким образом Матвей может повторить путь легенды «Динамо» Сергія Реброва, в одно время игравшего в Турции за «Фенербахче».
В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.
Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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