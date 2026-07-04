Натаниэль БРАУН: «Я всегда мечтал об этом»

Немецкий левый защитник Натаниэль Браун прокомментировал переход в мюнхенскую «Баварию» из франкфуртского «Айнтрахта»:

«ФК «Бавария» – один из лучших клубов мира. Для меня возможность играть за этот клуб значит очень много, и это наполняет меня гордостью. К тому же я сам родом из Баварии, что делает это ещё более особенным. Я всегда мечтал бороться за самые престижные титулы на высшем уровне; я ставлю перед собой самые высокие цели и стремлюсь каждый день выжимать из себя максимум. Во время переговоров с руководством я сразу почувствовал прекрасную атмосферу. В частности, Венсан Компани показал мне, как он видит меня и мое развитие, и полностью убедил меня».

В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провёл 42 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.