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  4. Натаниэль БРАУН: «Я всегда мечтал об этом»
Германия
04 июля 2026, 20:09 |
86
0

Натаниэль БРАУН: «Я всегда мечтал об этом»

Защитник прокомментировал свой переход в Баварию

04 июля 2026, 20:09 |
86
0
Натаниэль БРАУН: «Я всегда мечтал об этом»
ФК Бавария. Натаниэль Браун
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Немецкий левый защитник Натаниэль Браун прокомментировал переход в мюнхенскую «Баварию» из франкфуртского «Айнтрахта»:

«ФК «Бавария» – один из лучших клубов мира. Для меня возможность играть за этот клуб значит очень много, и это наполняет меня гордостью. К тому же я сам родом из Баварии, что делает это ещё более особенным. Я всегда мечтал бороться за самые престижные титулы на высшем уровне; я ставлю перед собой самые высокие цели и стремлюсь каждый день выжимать из себя максимум. Во время переговоров с руководством я сразу почувствовал прекрасную атмосферу. В частности, Венсан Компани показал мне, как он видит меня и мое развитие, и полностью убедил меня».

В сезоне 2025/26 Натаниэль Браун провёл 42 матча на клубном уровне, отличившись 4 забитыми голами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Натаниэль Браун трансферы Бавария Айнтрахт Франкфурт трансферы Бундеслиги
Дмитрий Вус Источник: ФК Бавария
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