Украина. Премьер лига04 июля 2026, 19:45 | Обновлено 04 июля 2026, 20:02
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря юношеской сборной Украины
Богдан Семешко стал игроком львов
04 июля 2026, 19:45 | Обновлено 04 июля 2026, 20:02
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Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании контракта с украинским вратарем Богданом Семешко.
17-летний футболист входит в состав сборной Украины U-17.
Богдан Семешко начал заниматься футболом в луцкой «ДЮСШ-2». Впоследствии выступал за ДАФ «Днепр» и ДЮСШ «Волынь». Летом 2025 года голкипер перешёл в закарпатский «Мункач».
Ранее Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуейо пополнили тренерский штаб «Карпат».
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