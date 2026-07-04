ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря юношеской сборной Украины

Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании контракта с украинским вратарем Богданом Семешко.

17-летний футболист входит в состав сборной Украины U-17.

Богдан Семешко начал заниматься футболом в луцкой «ДЮСШ-2». Впоследствии выступал за ДАФ «Днепр» и ДЮСШ «Волынь». Летом 2025 года голкипер перешёл в закарпатский «Мункач».

Ранее Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуейо пополнили тренерский штаб «Карпат».