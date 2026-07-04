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Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 19:45 | Обновлено 04 июля 2026, 20:02
640
0

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря юношеской сборной Украины

Богдан Семешко стал игроком львов

04 июля 2026, 19:45 | Обновлено 04 июля 2026, 20:02
640
0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали вратаря юношеской сборной Украины
ФК Карпаты. Богдан Семешко
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Львовские «Карпаты» официально объявили о подписании контракта с украинским вратарем Богданом Семешко.

17-летний футболист входит в состав сборной Украины U-17.

Богдан Семешко начал заниматься футболом в луцкой «ДЮСШ-2». Впоследствии выступал за ДАФ «Днепр» и ДЮСШ «Волынь». Летом 2025 года голкипер перешёл в закарпатский «Мункач».

Ранее Хуан Карлос Синтас и Аарон Фуейо пополнили тренерский штаб «Карпат».

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Дмитрий Вус Источник: ФК Карпаты Львов
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