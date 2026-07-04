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  4. Не поможет Франции? Стала известна степень тяжести травмы Тчуамени
Чемпионат мира
04 июля 2026, 18:21 | Обновлено 04 июля 2026, 18:33
274
0

Не поможет Франции? Стала известна степень тяжести травмы Тчуамени

Француз не сыграет в матче с Парагваем

04 июля 2026, 18:21 | Обновлено 04 июля 2026, 18:33
274
0
Не поможет Франции? Стала известна степень тяжести травмы Тчуамени
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени
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Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени прошел обследование после травмы.

Игрок получил травму на тренировке «Ле Бле» во время подготовки к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая. Впоследствии стало известно, что Орельен не сможет помочь своей команде на этой стадии.

Как сообщил инсайдер Фабрис Хокинс, в субботу, 4 июля, француз прошел МРТ-сканирование, которое не выявило серьезных повреждений. Однако незначительная травма Тчуамени все же требует особого внимания со стороны медицинского штаба сборной Франции.

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Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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