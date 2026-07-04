Не поможет Франции? Стала известна степень тяжести травмы Тчуамени
Француз не сыграет в матче с Парагваем
Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени прошел обследование после травмы.
Игрок получил травму на тренировке «Ле Бле» во время подготовки к матчу 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая. Впоследствии стало известно, что Орельен не сможет помочь своей команде на этой стадии.
Как сообщил инсайдер Фабрис Хокинс, в субботу, 4 июля, француз прошел МРТ-сканирование, которое не выявило серьезных повреждений. Однако незначительная травма Тчуамени все же требует особого внимания со стороны медицинского штаба сборной Франции.
🚨🇫🇷 L'IRM passée par Aurélien Tchouaméni a révélé une lésion sans gravité mais qui nécessite une vigilance particulière de la part du staff médical.— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 4, 2026
Le milieu de terrain s’est blessé après un contact survenu à l’entraînement ce vendredi. Durée d’indisponibilité estimée à 4… pic.twitter.com/bxKAFcXaaa
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